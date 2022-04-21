也許下一個居家照護者就是你　陳其邁公布防疫包

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潘炤穎也強調，市府防疫團隊會持續跟社區進行溝通，因為過去居檢、居隔都是以外送方式進行，現在來講，居家照護這部分，也希望能讓民眾認同跟接受，更重要的是每個人都可能遇到這樣的狀況，所以會持續溝通協調。
陳其邁呼籲，不管是大樓也好或社區也好，希望大家都能夠互相體諒、互相包容、互相協助，這部分希望外送員送餐時，能夠注意防疫工作，也能彼此支持包容，大家會逐漸理解這個疾病的特性，也許下一個需要服務或幫忙的也許是你，所以相信透過溝通方式就可以解決。
隨後，陳其邁也公布居家照護防疫包，除了口罩、體溫計、泡麵、零食、酒精、快篩試劑外，高雄防疫包還有「門縫密封條」。陳其邁說，過去高市發生防疫旅館群聚感染，因此防疫專家也特地考量到，居家一人一室防疫上，門下大多有門縫，透過密封條可避免病毒傳出。
陳其邁指出，居家照護一人一室要記得窗戶要打開，但因為門縫的關係怕有病毒傳播，高雄防疫包特別準備密封條，避免群聚。同時，防疫包也有紅色感染性醫療廢棄物垃圾袋，他提醒民眾用後要確實密封袋口，如有尖銳物品要先用報紙包封，如有液體、惡臭物品則要在垃圾袋外再使用一層垃圾袋包裝。
陳其邁也希望原則上垃圾在解隔離後再帶出，如有清運需求可由市府居家照顧、疫情專區申請垃圾清運申請，但原則以每周收運兩次。如果民眾擅自外出丟垃圾，將依照傳染病防治法罰10萬至100萬元罰鍰。高雄市也另外提供寵物照護等服務。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。