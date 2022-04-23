巷仔內／議員初選超激烈！綠派系打團戰　數據分析曝原因

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2014年民進黨在台北有27席、新北31席、桃園20席、台中27席、台南15席、高雄32席；2018年民進黨在台北剩19席、新北25席、桃園17席、台中25席、台南16、高雄25席。
除了六都以外，民進黨在其他縣市2014年與2018年議員席次，持平的縣市只有南投、台東、金門、新竹縣、苗栗；澎湖多1席；減少的包括基隆、雲林、花蓮、宜蘭、嘉義縣市、新竹市、彰化縣、屏東縣；連江縣則均未有議員席次。
全台灣22個縣市，民進黨本屆僅有2縣市議員多1席、5個縣市議員席次持平，14個縣市議員席次減少，1個縣從未有黨籍議員當選。由於議員席次大幅減少，年底議員席次有望提升，也造成民進黨內的議員初選，各派系的競爭如此激烈。
正國會組成「台灣正青」投入今年底縣市議員選舉；新潮流在雙北組「新潮流＋」參選連線、高雄菊系則有「邁向過半大聯盟」；湧言會在台北有「台北好政連線」、高雄則是「高雄正能量」；英系的參選人雖未自組聯盟，但英系立委也強力為派系議員站台。
今年派系在民進黨議員初選的紛爭從未停過，新北新店選區正國會與英系之爭、新北中和選區湧言會與英系、台中清水、沙鹿、梧棲選區新潮流與正國會以外，高雄市議員初選讓新潮流菊系與湧言會產生不少爭執，而台南議員初選，派系間競爭也不會減少。
有立委指出，今年議員初選有派系「集體作戰」形式，因為個別議員難以突出，且派系間有「黨內影響力」的考量，其中與派系大舉提名有關，競爭激烈下才會像是「市長選舉」。
該立委表示，到目前為止縣市首長初選也只有屏東縣長，派系力量轉移到市議員的「拚場」。另外民進黨在2018年席次掉很多，也讓今年底出現很多空間，「機會來了」也是促成派系競爭激烈的原因。