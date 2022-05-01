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越南超驚悚都市傳說！「甘蔗車女郎」被改編成電影

▲電影將越南街頭常見的甘蔗汁攤車化為題材，闡述攤車上那幅「米婭小姐」的肖像畫背後的驚悚故事。（圖／采昌國際多媒體公司提供）
▲電影將越南街頭常見的甘蔗汁攤車化為題材，闡述攤車上那幅「米婭小姐」的肖像畫背後的驚悚故事。（圖／采昌國際多媒體公司提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-05-01 09:00:00

許多觀眾熱愛觀賞鬼片的現代，不少電影是出自於坊間真實的鬼故事。近期上映的驚悚電影《越驚》便是一例，該電影將越南街頭常見的甘蔗汁攤車化為題材，闡述攤車上那幅「米婭小姐」的肖像畫背後的驚悚故事。

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據悉，「米婭小姐」在越南相當知名，但大家都不知道她到底是誰。為什麼她會成為越南所有甘蔗汁與飲料車上熟悉的廣告形象？尤其最近她更在TikTok社群上不斷被提出討論。《越驚》導演從米婭小姐的軼聞出發，延伸到越南演藝圈的女星競爭，講述一個夢想成為知名演員的新銳女星，因為受到當紅前輩提攜，住進了對方的別墅，卻因此目睹恐怖的事情發生。導演找來現年35歲的知名喜劇女星陳可如飾演這位當紅前輩，一幕她坐在鏡子前，擦了臉上的血，再神情神秘地念誦咒語，沒想到隨後卻剝下自己的臉皮，露出血肉模糊的場面，相當恐怖。

導演陳友進（Tran Huu Tan）對此表示：「我真的很喜歡米婭小姐的形象，小時候喝甘蔗汁的時候，經常會想知道她是誰，那張臉背後有什麼故事。米婭小姐在車上的繪畫，也有一些非常不尋常、神秘的形象，喚起我很多想像。米婭小姐是一個有很多軼聞和虛構故事的角色，可以激發觀眾們的好奇心。」

逐漸搜集都市傳說後，導演將故事化成電影劇本，並搬上大銀幕，引起大眾更深層的好奇。重現甘蔗汁攤車恐怖軼聞，讓這部片創下越南影史開片票房冠軍，最終票房更突破600億越南盾（約等同於新台幣7600萬元）。

▲導演找來現年35歲的知名喜劇女星陳可如拍戲。（圖／采昌國際多媒體公司提供）
▲導演找來現年35歲的知名喜劇女星陳可如拍戲。（圖／采昌國際多媒體公司提供）

 

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