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台中男警、醫師衝阿妹演唱會確診　派出所17同事隔離

▲台中市長盧秀燕宣佈，參加阿妹演唱會累計確診者已達32案。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.21）
▲台中市長盧秀燕宣佈，參加阿妹演唱會累計確診者已達32案。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.21）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-21 17:48:55

台中市看阿妹演唱會確診者今新增9例，包括一名醫師與一名警察。男警雖傳染力低，被匡列的17名四平派出所同事仍將被隔離7天，由附近派出所警力支援。另昨天1傳11的幼稚園女老師傳播鏈，今天人數倍增達24人，分別是2名老師、11名孩子、11名大人確診。

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台中市長盧秀燕表示，參加阿妹演唱會的確診者今天新增9人，累計達32案。今天新增案例最受矚目者，是第五分局四平派出所20幾歲的男警，他12日北上看阿妹演唱會、19日接到細胞簡訊通知，篩檢結果為陽性，但沒有症狀、ct值37.2，傳染力低，市府將和中央討論是否繼續判定為確診者。

為慎重起見，除了2名家人隔離，他確診前4天接觸的17名派出所同事，將被隔離7天，若期滿PCR呈陰性即回到工作崗位，這段時間的人力缺口，由鄰近派出所調派警力支援勤務。

至於16日看阿妹演唱會確診的男醫師，是中山附醫的住院醫師，由於該院昨天已有2名PGY（不分科）男醫師確診，並傳給台中榮總婦產科女住院醫師，2家醫學中心共PCR接觸者252人，目前246人陰性、6人結果未出爐。

昨天大里區頂尖幼兒園一名女老師看阿妹演唱會後確診，傳給5大6小。這條傳染鏈今再增加12人，累計達24人，包括2名老師、11名幼兒、11名大人。

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