胡宇威鬆口生子「最好時機」　曾沛慈當面討喜帖

胡宇威、曾沛慈今（21日）出席八大《親愛的亞當》揭幕儀式，曾沛慈1月新婚，人妻最大挑戰是下廚，她的黑暗料理很可怕，老公廚藝要比她好，但是因為老公說：「我喜歡吃到太太煮的菜。」曾沛慈甘願負責掌廚，她的招牌菜是馬鈴薯燉肉，「老公說我做的他都喜歡。」問她給同居試婚的胡宇威什麼建議？曾沛慈笑說：「只希望他邀請我參加婚禮。」
胡宇威1月宣布求婚陳庭妮成功，談到生子進度，他說：「我要先登記再結婚生小孩，這一定要有步驟啊，我比較傳統，預期疫情過後是最好的選擇，讓寶寶健康面對這個世界。」他笑說妹妹的2個女兒已經讓爸媽很忙了，沒時間催生他們，曾沛慈也預計明年再準備懷孕，「不可能在今年，拍戲發片一路排到年底，或許明年再好好規劃時間。」
這部戲探討「基因編輯」，胡宇威飾演一個經過基因編輯的「完美人類」，他對角色永不放棄的心態很有共鳴，「我對愛情真的會追到底，不管多糗多丟臉，跳進自己挖的洞爬不出來，都會想盡辦法執行我的決定。」曾沛慈戲裡被胡宇威的演技感動，「我自己有被感動到的時刻，但是是在角色裡。」戲外也稱胡宇威很浪漫，選在下午13點14分宣布喜訊。
兩人有吻戲也有「床戲」，曾沛慈說她個性保守，婚前比較害羞，拍吻戲和男演員雙唇黏住不動，現在尺度放寬，「會問導演要轉幾圈，當作專業動作探討。」胡宇威雖有未婚妻，但不設限拍戲尺度：「心要放開一點，不要因結婚改變人物角色，以戲劇為主也是對作品負責，當然不會到讓另一半不舒服。」《親愛的亞當》自5月15日起，每周日晚間8點在八大戲劇台播出，中華電信MOD、HamiVideo、LINE TV、Netflix以及CATCHPLAY+同日晚間9點半上線。