強尼戴普與前妻相愛相殺9小時！控她家暴又嗑藥嚇跑愛女

58歲的美國男星強尼戴普（Johnne Depp）與35歲的安柏赫德（Amber Heard）家醜外揚，互控對方家暴、誹謗，最近官司開打，他首度以證人身分出庭，第一天狂講3小時，第二天更倍增到6小時，滔滔不絕的在9小時裡出示先前被毆打的證據，更加碼爆料前妻嗑藥惡習，連婚禮都不忘跟親友瘋狂吸毒，嚇得他的女兒莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）當場落跑，不願跟繼母共處一室。





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▲強尼戴普講了9小時，指控前妻安柏在婚姻裡的總總過失。（圖／美聯社／達志影像）

▲安柏赫德被指控在婚姻裡施暴又吸毒。（圖／美聯社／達志影像）

強尼戴普曾有兩次婚姻紀錄，可惜都維持不久，唯獨和法國名模凡妮莎帕哈迪（Vanessa Paradis）交往最久，14年育有一子一女。不過，強尼戴普出庭時表示，因為眾多原因，女兒跟安柏關係不睦，2015年舉辦婚禮時，莉莉蘿絲並沒有出席婚禮。





他還爆料，前妻在婚禮上找來許多親友，毫不畏懼外界眼光，公然使用迷幻藥，當天的慶祝活動行程表上還寫著「晚餐、跳舞和吸毒（Dinner, dancing and drugs）」；同時強尼戴普也坦承，自己當天有使用大麻。





▲強尼戴普鉅細靡遺地訴說手指被安柏砸傷的傷口。（圖／美聯社／達志影像）

▲強尼戴普的女兒莉莉蘿絲，與父親的前妻安柏關係不睦。（圖／美聯社／達志影像）

對於安柏赫德曾指控被性虐，前夫還拿酒瓶侵入她身體，強尼戴普出庭時全盤否認其說法，強調與前妻偶有口角，但自己不可能打女人，反倒是對方常對他拳腳相向，其中最為人知曉的衝突，就是2015年新婚那年，安柏對他丟擲伏特加酒瓶，他伸手去接卻被酒瓶割破手指，「我低頭一看，當下發覺手指尖被切斷了，血就這樣噴出來。」





至於，前妻對他家暴毆打、丟酒瓶害他手指受傷、在床上排泄等種種惡習，讓這段婚姻波折不斷，重挫強尼戴普的星途，卻仍維持一年多的原因，強尼戴普歸咎因幼時被母親情緒虐待，讓他嘗試理解與前妻的衝突關係，且安柏曾說數度想自殺，他想努力恢復正常，甚至為前妻刺青示愛，可惜結果未如其願。





這場官司除了強尼戴普本人現身說法，出示被家暴的證據之外，還會有多名證人出席，包括安柏赫德的昔日同事，將會為強尼戴普作證，證明從未看過她被打受傷，指她公然說謊，外界判斷這次官司強尼戴普的贏面較大。



