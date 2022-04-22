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泰國估約5成人口獲免疫力　政府盼達到8成

▲泰國公共衛生部門估計，泰國將近7000萬人口有近5成的人獲得對COVID-19免疫力，不過這和泰國政府期望的8成仍有一段距離。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國公共衛生部門估計，泰國將近7000萬人口有近5成的人獲得對COVID-19免疫力，不過這和泰國政府期望的8成仍有一段距離。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-04-22 05:00:00

（中央社記者呂欣憓曼谷21日專電）泰國公共衛生部門估計，泰國將近7000萬人口有近5成的人獲得對COVID-19免疫力，不過這和泰國政府期望的8成仍有一段距離。此外泰國疫情指揮中心明天將討論是否進一步放寬更多入境措施。

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曼谷郵報（Bangkok Post）報導，疾病管制署流行病學局局長恰卡拉（Chakkarat Pitayowonganon）指出，泰國6750萬人中約有10%的人已經得過2019冠狀病毒疾病（COVID-19），加上已打疫苗第三劑以上的人口，泰國約有5成人口獲得免疫力。

不過這距離泰國政府希望的8成人口有免疫力仍有一段距離。

根據最新數據，泰國已有7成2的人接種過兩劑疫苗，至少接種過一劑的人占8成，接種過第三劑以上的人口占約3成5。

恰卡拉表示，對於高危險族群例如有慢性疾病的高齡長者來說第三劑有其必要性，上週剛結束的宋干節連假許多人返鄉探親，這些人多數打過兩劑以上的疫苗，若染疫症狀也不會太嚴重，但他們可能會將疾病傳染給高危險族群，根據統計，高危險族群中有55%的人完全沒有接種過疫苗。

4月13日到17日是俗稱潑水節的泰國宋干節連假，泰國政府擔憂連假後將有一波確診高峰，不過這幾天疫情與連假前相比堪稱平穩，每日新增約在2萬多人上下，泰國疫情指揮中心明天將開會討論是否要放寬更多入境措施。

疫情指揮中心明天的會議將有兩個重點，一個是是否取消現有的Test and Go免隔離計畫，另一個則是是否縮短未打疫苗旅客入境的隔離天數。

目前完整接種疫苗的旅客透過Test and Go計畫入境，落地時接受一次PCR核酸檢測並在旅館待上一晚後，確認陰性就可以自由移動，落地後第5天必須自己進行ATK快篩測試，還要有保額2萬美元的保險；而未接種疫苗的旅客入境除須進行PCR核酸檢測，還須隔離5天。（編輯：黃自強）1110421

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