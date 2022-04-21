台中居家安心照護明上路 盧秀燕：兒童疫苗尊重家長意願
衛福部將啟動新冠肺炎確診個案居家照顧管理措施，台中市長盧秀燕今宣佈，台中市將於明天正式上線，將有15家專屬醫院、442家醫療院所一起配合。至於5月初上路的兒童疫苗，市府態度原則上與中央一致，但「重點是尊重17萬家長的同意權，不會催打」。
盧秀燕今（21）在防疫記者會表示，確診者居家照護可有條件留在家中，台中市將由15家專屬醫院、442家醫療院所、149家社區藥局提供醫療服務，也成立29處居家安心照護關懷中心，提供完善的居家照護服務讓民眾安心。
盧秀燕指出，居家照護的確診者。每天至少會收到兩通電話，一通是來自15家專責醫院的專業醫療關懷，另一通是由29處的居家安心照護關懷中心，詢問是否需提供生活上的協助。
為了明天上路的「居家安心照護計畫」，台中市參與防疫工作的救護車數量，將從原有的14部提高至22部、防疫計程車從50部新增至70部。衛生局長曾梓展表示，若個案身體不舒服，經醫師評估需就醫治療，可通知119或衛生局專線，由醫院或消防局派救護車做接送治療。
盧秀燕今邀台中榮總副院長傅雲慶列席防疫記者會，宣導確診兒童的居家照護的重點。對於將於5月初上路的兒童疫苗，她表示市府態度原則上與中央一致，「重點是我們不會催打，完全尊重家長的同意權」，台中市符合施打資格的學齡兒童有17萬人，每個孩子體質不太一樣，小朋友的部份應該用更審慎的態度面對。