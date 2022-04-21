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檢察總長江惠民5月7日任滿　法務部今頒3獎章表揚

▲法務部長蔡清祥（左）頒發三類最高榮譽的法務獎章給檢察總長江惠民。（圖／法務部提供）
▲法務部長蔡清祥（左）頒發三類最高榮譽的法務獎章給檢察總長江惠民。（圖／法務部提供）

記者潘千詩／台北報導

2022-04-21 19:40:50

最高檢察署檢察總長江惠民將於5月7日任期屆滿，法務部今（21）日的擴大部務會報，因為是江任內最後一次參加，為感謝及表彰其服務40餘載的傑出貢獻及卓越功績，特別移師法務部5樓大禮堂，由法務部長蔡清祥公開頒發3類法務最高榮譽獎項，表揚其功績。

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蔡清祥表示，江總長清廉正直，戮力從公，先後擔任過一、二審檢察官、主任檢察官、檢察長、法務部副司長、司長、常務次長，於2018年獲總統蔡英文提名為最高檢察署檢察總長，同年5月8日上任，成為第11任檢察總長。不論在檢察機關或法務部任職期間，總長創下司法典範事蹟，不勝枚舉。

蔡說，不論在落實檢察官專責全程到庭實行公訴、以偵查結合公訴之團隊辦案，讓重大命案1個月內起訴，法院7天內審結，1年內三審定讞、強力查賄及主動提起當選無效之訴，開啟查賄及反賄之新作為、催生「偵查中變價制度」等，復於總長任內，督導冤錯案之再審及非常上訴，並就重大案件提供法律研析意見，督導各檢察機關執行掃黑業務以維護社會安定，另成立訴訟組強化第三審言詞辯論能量，提昇貪瀆案件定罪率及各項檢察效能及落實檢察一體，研議案件追訴標準一致等，大幅增進人民對司法之信賴，實在功不可沒。

法務部認為江惠民對司法長期奉獻，足堪所有檢察同仁典範，因此頒贈「特等服務獎章」、「一等法務專業奬章」及「壹等法務獎牌」。

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