小玉認「做換臉A片」！雞排妹發律師函喊話：絕不和解
百萬YouTuber網紅小玉（朱玉宸、26歲），涉嫌利用AI變臉技術DeepFake，將許多名人套用在日本女優身上，製作出成人影片，並以800元或1900元吸引網友加入會員，獲利達上千萬元，今天（21日）首度開庭，小玉等人當庭認罪，走出法院時，也再次鞠躬向受害者致歉，對此，受害者之一的雞排妹（鄭家純）也透過律師發布聲明，表示絕不和解。
據了解，日前小玉等人涉嫌從網路下載女名人照片及影片，並擷取被害人臉部特徵，做出換臉影片素材，再利用DeepFake將其合成到日系女優色情片中，以此吸引大批網友加入會員，並依不同長度的影片收取相應金額；此外加入會員的網友，還可以透過聊天室舉辦的活動，選出下一名受害者。
今天稍早，本案首度開庭，新北地檢署依個資法、加重毀謗、妨害風化等罪起訴小玉等人，雖然小玉在法庭認當庭認罪，並向受害者道歉，但受害者之一的鄭家純仍不買帳，並在聲明中指出，若小玉跟被害人和解，將會影響刑度，縱使有再多的和解金，都無法彌補被害者所受到的傷害，且此案未來也會持續被報導，如果和解金曝光，恐會遭到更多有心人士嘲諷，這對受害者無疑是2次傷害。
文末更是直言，朱玉宸（小玉）所犯下的罪刑，應被定義為性暴力等相類似犯罪，但如今刑度卻只能以個資法、猥亵物與加重誹謗量處，因此只能透過拒絕和解，來表達對現狀的不滿。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、11