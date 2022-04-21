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陸戰士官藉酒勁「槍擊」錢莊債主！犯後欲輕生卻醉倒遭逮

▲警方稍早循線在新店山區，逮捕不勝酒力的吳姓士官。（圖／翻攝畫面）
▲警方稍早循線在新店山區，逮捕不勝酒力的吳姓士官。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-04-21 21:23:232022-04-21 21:43:12

新北市一名吳姓陸軍特戰指揮部士官（28歲），今天（21日）凌晨1時許，借酒壯膽與經營錢莊的鄭姓男子（25歲）相約談判，不料雙方談判未果，吳男竟突然掏出手槍，朝鄭男頭部近距離連開2槍，導致其身受重傷；警方稍早已循監視器，在新店將醉倒在路邊的吳男逮捕，至於鄭男則在案發後被送往耕莘醫院搶救，目前仍未脫離危險。

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▲吳姓士官近距離朝被害人頭部連開2槍，導致其傷重仍未脫離險境。（圖／翻攝畫面）
▲吳姓士官近距離朝被害人頭部連開2槍，導致其傷重仍未脫離險境。（圖／翻攝畫面）
據了解，吳男日前曾向錢莊借貸20萬元，沒想到前前後後償還了300萬，卻還是被追債，吳男被龐大的債務利息壓到喘不過氣，才因此走上犯罪的道路。

警方調查指出，今天凌晨吳男將鄭男從嘉義約到台北談判，等鄭男到場後，吳男便仗著酒勁，拿出改造手槍朝鄭男後腦連開2槍，事後再把傷者載到新北福和橋丟包，並換車逃往新店山區。

吳男落網後供稱，原本打算到新店溪輕生，但因為不勝酒力，在半路就睡著了；陸軍航空特戰部對此也發布聲明，吳姓士官犯案時為休假期間，航特部將秉「毋枉毋縱」原則，全力配合警方偵辦，若確有不法，定將嚴懲不貸。（編輯：陳苾暐）

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