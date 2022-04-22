4/22世界地球日！4大超商咖啡買2送2　自帶杯「現賺7元」

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今（22）日自帶杯買CITY全系列飲品現扣7元，4月28日前買CITY燕麥系列飲品，包括CITY TEA冰燕麥奶茶（70元）、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵（75元）、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶（75元），任選2杯特價99元。APP行動隨時取自4月22日至4月24日推出CITY系列指定飲品優惠，可兌換至6月30日，兌換時若使用自帶杯，可再享現折3元。
📌APP行動隨時22日至24日優惠：
CITY CAFE特大杯美式咖啡（冰／熱），買8送4。（5萬組）
CITY CAFE中杯卡布奇諾（熱），買8送4。（5萬組）
CITY PRIMA精品拿鐵（冰／熱），買8送4。（3萬組）
CITY TEA現萃茶英式紅茶（冰／熱），買8送4。（3萬組）
■全家超商：買環保杯送大杯美式
為鼓勵民眾減少使用一次性飲料杯，推出5萬個Let’s Café 無塑植纖杯，材質中零塑料、零PLA（Polylactide，聚乳酸），正常情況下約可使用1年左右，可被自然環境分解，售價109元，5月17日前買無塑植纖杯，加送大杯經典美式兌換卷一張。
■OK超商：咖啡買2送2
即日起至4/30前，持環保杯到門市買OKCAFE任一品項，一律享現金折抵3元的回饋金。今（22）日限定咖啡買2送2，買大杯美式或拿鐵，享同品項買2送2；夏季強勢回歸的人氣飲品「泰式奶茶」原價50元，特價39元，用環保杯購買再折抵3元。
■萊爾富：即期麵包打7折
減少剩食方案的「惜福食堂」，自3月起除了鮮食品項，也列入麵包品項，在即期前6小時都能用7折優惠買走。在Yahoo奇摩超級商城的「Hi-Life萊爾富網路旗艦店」，推出環保抽取式衛生紙6.7折起優惠，淨世代環保抽取式衛生紙（100抽／72包），每箱原價899元、特價599元，平均1包百抽衛生紙8元。
■全聯：自帶杯省5元
全聯表示，主客層菜籃族的婆婆媽媽們，其實環保意識非常強烈，統計去年自帶杯佔比達12.1%，等於每10人裡至少1人自備保溫杯買咖啡。鼓勵消費者使用循環容器裝咖啡，4月22日至4月24日連三天，民眾用自帶杯買OFF COFFEE系列飲品，從折3元加碼成折5元，PXGO!線下取杯回饋50福利點，使用「PXGo!全聯線上購」寄杯40杯美式680元，平均單杯17元，活動當天再送50福利點數。
■MUJI無印良品
全門市展開限定期間的玻璃回收服務，4月21日至5月8日期間，攜帶完成清洗的玻璃瓶罐到全台門市回收，送台灣產豆奶一瓶，單次回收贈品以一瓶為限，豆奶送完為止。