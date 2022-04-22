LINE購物首公開購物狂人 「這星座」最會買：一年噴5萬
LINE購物發表《購物星商機洞察報告》揭露LINE購物護照會員的網購行為，分享三大趣味「購物星榜單」，公佈不同星座會員的網購賺點、搜尋比價等購物心法！此外， LINE購物「母親節購物大明星」活動自今（22）日起開跑，當日限定LINE購物護照點數翻倍活動，有機會帶走LINE POINTS 5,000點， 預計5/8前將送出高達8,000萬LINE POINTS點數與各項驚喜好禮，且為了歡慶母親節，LINE購物推出購物護照會員期間限定—「柴犬皮皮x母親節篇免費貼圖」免費貼圖下載。
LINE購物護照自2020年7月上線，已累積超過380萬用戶，除定期提供會員驚喜點數紅包、每月點數翻倍日與生日LINE家族服務大禮包等特權，亦透過觀察用戶喜好與網購行為，以分眾主題設定與產品推薦優化用戶互動。LINE購物發佈《購物星商機洞察報告》，分享LINE購物護照會員在賺點、比價與各星座的消費習慣洞察。開通LINE購物護照的會員前三名依序為天秤座、摩羯座與天蠍座；天蠍、水瓶與金牛廣為人知的特性為細心、思緒縝密，因此最懂得使用LINE購物搜尋比價；水瓶、摩羯、雙魚與射手更運用新科技精打細算；而雙子男、射手男與獅子男則最懂女人心，購物雷達與送禮行為最貼近女性。
三大最會買星座
天蠍：在意品質更勝價格取向，平均年度消費金額達56,406元，榮登最能買冠軍。
水瓶：最在意LINE POINTS點數回饋，平均獲得的年度回饋高達1,016點。
金牛：則最精打細算，重視折扣，為最具購物爆發力第一名！
精打細算星座
雙魚：善用LINE購物重要功能，包括收藏、搜尋比價與圖片搜尋等。
魔羯與水瓶：則同步榮登搜尋比價王，以最低價格賺進最多點數。
雙子與射手：行動力高、最有好奇心，善用新上線的圖片搜尋功能。
「最懂女人心」星座男網購達人
雙子與射手男：並列第一，推測因為願意花心思挑選商品，更樂於社交、理解他人需求。
獅子男：因樂於購買贈禮以行動力展現熱情而名列第二。