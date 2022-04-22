飯店粽預購起跑！台北福華祭早鳥價85折　八寶粽口口豐腴

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內含「艾草菜脯鹹粿粽」x2 +「桂圓鳳眼果豆沙粽」x2 +「鮑魚干貝及第八寶粽」x1，整組5入的售價為1188元，主廚分享今年在所有原物料都大幅上漲之下，禮盒的價格較去年上漲約100元，但如果4/30前預購約1010元，可以省下上百元。艾草菜脯鹹粿粽充滿濃濃復古情懷，咀嚼出艾草香氣縈繞口腔，百吃不厭的好滋味。桂圓鳳眼果豆沙粽細緻豆沙搭配糯米細細品嚐，煙燻桂圓乾與綿密豆沙搭配，香甜可口；「鮑魚干貝及第八寶粽」顧名思義，以鮑魚、干貝等八種豐盛食材入粽，每一口都是豐腴口感呈現。
江南春-金虎名粽禮盒
江南春集結過往暢銷名粽，加上2022年獨家新口味，首次推出10款粽品打造「金虎名粽禮盒」。蒐羅了歷年經典「湖州鮮肉粽」、「豆沙粽」、「五穀養生粽」、「古早味鮮肉粽」、「御品八鮮粽」、「辣味犇粽」、「雙寶酒糟鮮肉粽」、「干貝火腿鮑魚粽」、「XO醬海味粽」與2022年新品「椒麻烤雞粽」各一顆，售價1888元，新品「椒麻烤雞粽」使用花椒和辣椒熬出麻辣滋味後充分浸泡烤雞後再做烤製；烘烤過程中醬油與冰糖結合烤出炭香，吊出黑羽仿雞腿肉的彈牙鮮嫩口感，口齒留香。江南春主廚表示今年整體食材的成本都貴了許多，某些食材甚至有超過1成的漲幅，但這次組合價選擇凍漲，減少民眾選購上的負擔。
彩虹座-冰心Q粽禮盒
近年廣受好評的冰心Q粽，以日系風味與冰心的Q彈外皮打造夏日涼爽氛圍，「黑糖紅豆麻糬」x2、「日式抹茶青梅麻糬」x2 宛如置身日本茶道展演中，黑糖紅豆甜香綿蜜、抹茶青梅爽口別緻，冰涼口感沉浸身心；「綜合莓果園麻糬x2」、「玫瑰荔枝」x2 酸甜交錯、清爽不膩，總共8入720元。