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今起10天暖熱如夏！高溫上看34度　留意午後雷陣雨

▲今（22）日白天全台天氣為多雲到晴，白天熱，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。（圖／張勵德攝）
▲今（22）日白天全台天氣為多雲到晴，白天熱，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。（圖／張勵德攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-22 06:40:20

中央氣象局表示，今（22）日白天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，白天熱，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，降雨有機會延續到晚上。另外西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，氣象局今早已對馬祖發布濃霧特報，請民眾留意。

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▲今（22）日白天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，白天熱，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。（圖／中央氣象局）
▲今（22）日白天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，白天熱，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。（圖／中央氣象局）
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」撰文表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日起至下週四台灣在暖氣團內，各地「暖如夏」，北台高溫多在31至33度，南部甚至可達32至34度。今日各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨的機率，東半部偶有局部短暫雨。各區平地氣溫：北部18至32度，中部20至33度，南部20至34度，東部18至31度。

週末低層水氣增多，大氣不穩定，局部地區偶有短暫陣雨的機率，午後發生雷雨的機率高於其他時段。下週一至週四，低層水氣減少，大氣趨於穩定，各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨的機率。

吳德榮指出，在南海至菲律賓東方海面一帶，為有利「熱帶擾動」發展的海域，不過目前不同模式所模擬的位置、強度存在顯著差異，有「熱帶擾動」發展是可參考的，但若進一步分析其路徑及可能造成的影響，則顯然「言之過早」，還需要觀察幾天。（編輯：倪浩軒）

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