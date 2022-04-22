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華視連續出包！凌晨宣布陳郁秀、陳雅琳卸任　道歉聲明曝

▲華視連續大包，董事長陳郁秀宣布辭去公廣集團（公視、華視）董事長之職。（圖／記者朱永強攝）
▲華視連續大包，董事長陳郁秀宣布辭去公廣集團（公視、華視）董事長之職。（圖／記者朱永強攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-22 07:09:402022-04-22 07:55:05

華視新聞台日前跑馬燈出包，誤植「板橋車站遭恐怖攻擊」、「新北市遭共軍導彈擊中」等字幕，引發民眾熱議。對此，華視相繼懲處導播、編輯、新聞製作人等8人，華視代總經理陳雅琳更是向董事會請辭，沒想到昨（21）晚又被發現，除了戰爭快訊，當天跑馬還有出現「台北凌晨下起拳頭大冰雹」、「大屯火山爆發」等烏龍字幕，連續出包讓華視二度發聲明道歉，更在今日凌晨宣布，董事長陳郁秀、總經理陳雅琳確定卸任。

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20號早上9點半左右，播報女星李妍瑾在防疫旅館的新聞時，底下快訊出現「大屯火山爆發　岩漿滾滾而下」、「巴士海峽發現石油　預估蘊藏量一百萬桶」、「台北凌晨下起拳頭下大冰雹　市區交通大亂」等烏龍字幕。華視對此解釋，製播同仁為製作道歉跑馬而首度啟用特殊模板，希望讓道歉澄清字眼以紅底白字呈現。測試時即發現文字內容錯誤，遂請字幕人員關閉該模板，但因模版關閉流程未完全，才會於當日9點34分、9點36分，出現3條測試用無意義之錯誤文字。

▲華視今天二度出包，在跑馬燈寫下「台北凌晨下起拳頭大冰雹」等字句。（圖／翻攝畫面）
▲華視今天二度出包，在跑馬燈寫下「台北凌晨下起拳頭大冰雹」等字句。（圖／翻攝畫面）
連續兩次錯誤，華視除了再次向大眾道歉，也強調會一併製作檢討報告，向主管機關及相關單位說明，配合進行相關究責及調查，並針對相關應負責人員加重處分，最終於今凌晨對外發出聲明，陳郁秀董事長將辭去公廣集團（公視、華視）董事長之職；陳雅琳則辭去代理總經理職務。

華視聲明全文如下：

針對近日所引發的新聞事件，造成民眾觀感不佳，在此向全國觀眾再次致上最深歉意。

華視將重新徹查事件始末，若有涉入之同仁將嚴懲不貸，以儆效尤。另，為表示負責，陳郁秀董事長將辭去公廣集團（公視、華視）董事長之職；陳雅琳則辭去代理總經理職務。

希望藉由此次事件，華視能自省、轉變，竭盡所能達成公廣集團所肩負的公共任務。

（編輯：倪浩軒）

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