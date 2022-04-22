上海否認糟蹋物資還推給遼寧　被打臉：全程都有錄影

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消息在微博上炸開後，上海奉賢區南橋鎮政府便在官方網站上發文，聲稱因為經過長時間運輸顛簸，部分蔬菜已經腐爛，便將「已經發芽的土豆、擠碎的番茄、腐爛的黃瓜和包菜等蔬菜挑出來處理」，整理好的分送給有困難的家庭，腐壞的則扔進垃圾桶丟棄，言下之意，錯似乎在遼寧一方。
這番言論一出，遼寧省立馬出面闢謠，指出本次物資運送分為3次進行，調運物資總量2300噸左右，於4月12上午從大連起運，13日陸續抵達上海。由於路途較長，為確保蔬菜新鮮，全程採用大型冷藏貨櫃車來裝載分揀包裝好的蔬菜，冷藏室溫度保持在2攝氏度到3攝氏度之間，每隔4到6小時就進行1次開箱抽檢，並且全程錄影存證。
由於物資從遼寧到上海只花了不到2天，並不是南橋鎮政府所說的「長時間運輸」，即便沒有採用冷鏈運輸方式，腐爛的可能性也不大，何況還採用了嚴格的冷鏈運輸；而且圖像顯示，蔬菜在抵達上海後，並沒有出現腐爛變質的情況，推測是在上海才爛掉的，物資運抵上海的日期是4月13日，而有關消息的曝光日期則是4月16日，中間有3天時間差。
南橋鎮政府的說法遭到打臉後，許多中國民眾都在微博上怒批上海不懂感恩，打下：「上海ZF（政府）愧對遼寧人民的一片心」、「一想到連夜打包的工作人員，不眠不休送完菜回來還在隔離的司機心裡就不好受，辛辛苦苦工作就換來被扔到垃圾桶的結果」、「把責任栽贓嫁禍往捐贈方扣帽子到底算什麼樣的行為，要不是全程錄像固定證據，這冤枉的事情怎麼樣才會被澄清？」
也有人質疑，此事是有心人士假借抗疫之名，大發國難財，直接獲取捐贈、支援的物資，試圖壟斷以謀取暴利，認為應該嚴懲惡意謀利、投機倒把的買辦團體。
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