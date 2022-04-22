陳志強凌晨永別媽媽「下輩子再當妳兒子」 悲曝母親遺願
陳志強3月初在IG貼出媽媽疑似掛急診的照片，寫下「媽，加油」，今（22日）凌晨PO出一張母子合照，透露媽媽20日下午1點在家中安詳辭世，「等妳醒來後，等我一下...下輩子，我要再當妳的兒子...」
今午夜0點一過，陳志強發文向媽媽道別，他說媽媽年後就醫檢查發現肺癌，從住院到回家安養的這兩個多月，他停掉所有工作，全心全意照顧、陪伴媽媽，「這段日子，好像是一場夢...這場夢好長～好辛苦也好幸福。」
陳志強表示，媽媽前一晚睡前，用微弱的聲音說：「我哪都不想去...我要待在有你們的地方...」他謹守媽媽最後的心願，「我知道妳只是換種方式可以一直黏在我的身邊～妳放心！我不會再讓妳一個人孤單單了！」
文末，陳志強再對媽媽說：「媽～不喘了...不痛了...不用再打針吃藥！可以好好睡一覺了！等妳醒來後，等我一下...下輩子，我要再當妳的兒子，我要把這輩子的『我愛妳』，加倍還妳！媽～晚安...愛妳的強強。」
李芳雯、林韋君、鄭仲茵、唐從聖、楊麗音、黃玉榮、況明潔、蔡淑臻、鍾欣凌、黃韻玲、紀言愷等人都留言致哀，網友也慰問陳志強，「節哀！用祝福來暖和微些難過，或許你過得好，是媽媽的最後期望」、「節哀，媽媽無病痛了。有你這位兒子她很幸福了」！（編輯：楊穎軒）