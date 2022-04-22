周玉蔻快篩2次陰性 秀「一條線」點名指揮中心：想請教
媒體人周玉蔻昨（21）日在臉書發文自爆確診，目前無症狀且身體狀況正常，將在家中自我隔離，不過周玉蔻透露自己後來兩次快篩都是陰性，並曬出「一條線」的篩檢結果，直接點名指揮中心，好奇表示想要請教「到底花生什麼素了？」今早周玉蔻也在廣播節目連線，再次說明自己染疫始末。
周玉蔻表示，因為主持節目，定期都會使用快篩檢驗，每次都是陰性。而日前因為例行性健康檢查，在醫院做PCR才發現確診。不過周玉蔻指出，去醫院健檢當天也有快篩、也是陰性，而PCR結果出來後，又自行做了一次快篩還是陰性，昨天晚上再快篩一次，仍然是陰性。
周玉蔻曬出自己的「一條線」快篩結果，並強調曾與自己密切接觸的電台同仁以及來賓等人目前檢驗結果都是陰性，讓她不禁想請教指揮中心，「到底花生什麼素了？」
而周玉蔻今早透過連線在廣播節目上說明，自己是出於很友善的態度來請教指揮中心，因為像她這樣的例子可能很多，雖然PCR結果確診，不過沒有症狀一切正常，快篩也是陰性，身邊的人也都沒事，但卻還有在家隔離10天，對工作和生活都有很大影響，希望指揮中心能夠考慮改變相關規定。（邊及：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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