具俊曄被3女子蹭身熱舞 反應讓網友服了：真的很有魅力
大S（徐熙媛）老公DJ KOO具俊曄日前在夜店辦DJ秀，小S（徐熙娣）不僅上台和姊夫尬舞，兩人還互相擁抱，關係相當緊密，有趣的是，近日網友搜出具俊曄過去上節目的片段，他被動任由3名妹子蹭身熱舞，整個人僵在原地，完全不敢亂動，引起熱議。
2017年上音樂節目《Fantastic Duo2》，其中一段被曾合作的女素人參賽者邀舞，沒想到，音樂一下，一開始他還作勢扭動身體，後來變成雙手交叉擺在褲檔，像個木頭人定在原地，女參賽者肆意貼在他身邊熱舞，具俊曄不為所動，甚至被女方抓起手摟住自己，也僅露出尷尬又不失禮貌地笑容。
被當人肉鋼管幾分鐘後，另外兩名女性參賽者不甘示弱，也衝上台繞著具俊曄尬舞，他嚇得緊縮身軀，一度把雙手舉高，不敢碰到3名女素人，害羞又不知所措的模樣全被拍下，隊友姜元來和現場觀眾看到笑翻。
網友看完影片也狂虧：「具先生在舞台上面對可以當自己女兒的參賽者，靦腆不知所措的模樣，真的是好可愛 」、「具帥都害羞了，其實他真的很有魅力」、「可見他很紳士，人品好涵養好」、「具歐巴太可愛，還一直退後...」、「怕羞到耳朵都紅了」、「好像是無奈的感覺」、「姊夫太可愛」！（編輯：楊穎軒）