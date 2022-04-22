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面試談薪水「暗黑陷阱」曝！女入職1天抓包　秒離職讚爆

▲求職的人都知道，面試是錄取工作最重要的環節之一，不僅是公司對於個人的了解，也是自己對於公司內部資訊的收集。（示意圖／擷取自pexels）
▲求職的人都知道，面試是錄取工作最重要的環節之一，不僅是公司對於個人的了解，也是自己對於公司內部資訊的收集。（示意圖／擷取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-04-22 09:16:31

求職的人都知道，面試是錄取工作最重要的環節之一，不僅是公司對於個人的了解，也是自己對於公司內部的結構、薪資福利等等資訊的收集。近日，就有網友分享自己面試成功入職，結果進到公司的第一天，就發現當時未注意的「薪水陷阱」，讓她霸氣直接提出離職，貼文引發熱烈討論。

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原PO在「Dcard」貼文指出「前陣子錄取一間大公司擔任助理一職，早八晚五，週休二日，中間午休一小時，面試的時候也有談到助理是以底薪計算，思考之後覺得可以學到新東西所以就答應報到，報到第一天，帶我的同事很有耐心的一步一步帶我做事，我認真寫筆記想趕快上手」。

▲原PO表示由於面試時未提及薪資，隔日收到錄取通知信也只以全薪告知，細問底薪以及試用期過後如何調整薪資結構後，竟然被對方取消錄用。（示意圖，非當事人／取自Pexels）
▲網友透露自己面試成功入職，但卻發現薪資結構藏有陷阱，當初面試時並未注意到。（示意圖，非當事人／取自Pexels）
「後來人資辦理報到要我寫個人資料，但看到薪資表單時愣住了！因為上面寫著本薪23250，全勤2000！」原PO透露「當初面試根本沒說底薪是包含全勤！我前一份工作是會計兼人資，如何計算薪資、休假制度等等，多多少少是有了解，請假扣薪合理，但額外又扣全勤我不能接受，隔天一早直接找人資拿離職單，簽完交給人資直接閃人，對不起我不夠奴，我要繼續找工作了！」

貼文一出，網友紛紛回應「+1這真的是陷阱！之前待過一家公司，談了薪水35K，因為那時候新鮮人，對方很豪爽的秒答應了，最後發現光是全勤就佔了5K，底薪23K，再加其他東西才湊到35，直接離職」、「真的要問清楚薪資結構！面試很重要的」、「這種真的快逃，我之前面試談好薪水，後來發現全勤獎金3800，根本變相要綁勞工不能請假，後來離職還賠錢勒」、「佩服你的果斷！超棒的！這種公司就是不要待」、「離得漂亮，一堆爛公司都是這樣搞的！」（編輯：張嘉哲）

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