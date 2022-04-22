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萬七失守！台股早盤跌逾200點　疫情快篩概念股強勢走高

▲台北股市今（22）日開盤跌39.19點，加權股價指數以17088.76點開出，隨後一度跌愈200點，來到16923點，萬七大關又失守。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（22）日開盤跌39.19點，加權股價指數以17088.76點開出，隨後一度跌愈200點，來到16923點，萬七大關又失守。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎/台北報導

2022-04-22 09:37:272022-04-22 09:39:18

聯準會鷹式表態暗示下個月可能升息 2 碼，10年期美債殖利率跳升，美股四大指數昨（21）日皆墨，日韓股市今（22）日分別跌2%與1%。台北股市今日開盤則跌39.19點，加權股價指數以17088.76點開出，隨後一度跌愈200點，來到16923點，萬七大關又失守，權值股台積電早盤弱勢，跌8元來到557元，盤面焦點為疫情與檢驗試劑概念股，較大盤強勢走高。

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美股道瓊指數21日下跌368.03點，或1.05%，收34792.76點；那斯達克指數下跌278.41點，或2.07%，收13174.65點；標普500指數下跌65.79點，或1.48%，收4393.66點；費城半導體指數下跌83.5點，或2.66%，收3058.7點。

台北股市今日開盤跌39.19點，加權股價指數以17088.76點開出，隨後一度跌愈200點，來到16923點，萬七大關又失守。權值股台積電早盤弱勢跌8元來到557元，聯電也跌逾1%，來到47.45元。其他重要電子股聯發科、南亞科、和碩、國巨、日月光跌1%以上，世界先進跌2%，矽力跌逾4%。

而本土疫情升溫，疫情概念股相對大盤強勢，美吾華早盤飆漲停，中化、毛寶、杏輝、易威、南帝、基亞、懷特、濟生、優盛、國光生漲1到2%，雃博漲近3%。檢驗試劑概念股更是亮眼，長興飆漲停、亞諾法、瑞基、泰博、ABC-KY漲2到4%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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