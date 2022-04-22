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管委「兒子要洗澡」！不顧管道阻塞硬放水　糞水狂噴毀鄰

▲網友控訴管委會委員明知水管阻塞，但因兒子要洗澡強行打開水塔，導致糞水倒灌。（圖／爆料公社臉書）
▲網友控訴管委會委員明知水管阻塞，但因兒子要洗澡強行打開水塔，導致糞水倒灌。（圖／爆料公社臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-04-22 10:20:55

台中某棟公寓的住戶控訴，由於公共管路阻塞造成倒灌，決定暫時關閉水塔，待修復完成再重新打開供水。不料一位管委會委員晚間稱「兒子要洗澡」，要求管理員打開水塔，管理員拒絕後，該委員便親自上樓打開，結果造成糞水如瀑布般噴出，湧入地下室的倉庫，讓住戶不滿要向該管委求償，更火大怒嗆「我們是低等人民，不能和別人兒子相提並論嗎？」

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該住戶在「爆料公社」臉書發文爆料，透露4月6號時所住公寓發生水管阻塞、糞水倒灌現象，而到隔天7號時問題變得更嚴重，糞水「如同瀑布般的壯觀」，整天都只能腳踏糞水，努力用畚斗舀水盡量清理。

之後到了晚上找來工人商討，決定先關閉公寓水塔，明天再設法解決管道阻塞，不料一位劉姓管委在當日深夜，因為聲稱自己兒子回家要洗澡，要求管理員打開水塔開關。管理員拒絕，劉男便親自上樓將水塔打開，結果造成糞水倒灌，放在地下室倉庫的財物因此損失慘重。

▲網友控訴管委會委員明知水管阻塞，但因兒子要洗澡強行打開水塔，倒置糞水倒灌。（圖／爆料公社臉書）
▲網友控訴管委會委員明知水管阻塞，但因兒子要洗澡強行打開水塔，導致糞水倒灌。（圖／爆料公社臉書）
原PO表示，劉男明知打開水塔會造成糞水倒灌，但仍堅持自己兒子要洗澡必須開水，找上門理論，劉男只回應「隨便你們要怎樣就怎樣」，反正水淹不到11樓的他家住處。讓原PO氣憤諷刺，「真抱歉，我們這些低等的人民，我們的整天在糞水中，已經到半夜12點也未進食的我們，都不是別人的兒子女兒嗎？不該拿來跟尊貴的他們相提並論」。

根據《蘋果新聞網》報導，劉男解釋當時對方有準備抽水機，所以研判即便再發生倒灌，也可以將水抽掉。聲稱事情變成這樣自己也很無奈，對方揚言提告，但「結果也不是她說了算」，未來交由法律判斷誰有疏失。（編輯：倪浩軒）

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