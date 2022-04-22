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三劑令重創旅遊業　國民黨：指揮中心草率決策造成三輸

▲國民黨副秘書長王育敏批，三劑令重創旅遊業，指揮中心決策草率。（圖／資料照片）
▲國民黨副秘書長王育敏批，三劑令重創旅遊業，指揮中心決策草率。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-04-22 10:28:16

針對中央流行疫情指揮中心日前宣布民眾未來參加團體旅遊，都需要接種三劑疫苗，中國國民黨今（22）日邀請台北市旅館商業同業公會理事長韋建華、旅行業品質保障協會發言人李奇嶽、遊覽車品質保障協會榮譽理事長鄭春綢、常務理事邱喬菁等旅遊業代表召開記者會，表達業界心聲。國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏、社會部主任水雲翔也出席記者會，代表國民黨提出具體主張，呼籲疫情指揮中心應做好橫向溝通，在各項防疫工作上規劃完整配套，別讓旅遊業者手足無措，還平白蒙受經濟損失。  

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團體旅遊「三劑令」今天即將開始施行，國民黨指出，這次的「三劑令」在勞動節旅遊旺季前夕下達，許多原先預定好的團客都被迫退團，目前退團率已經高達五成，甚至有機會上看八成！但政府決策過於突然且缺乏完整的配套措施，使旅遊業者與旅客的消費糾紛不斷、電話更是接到手軟，旅行社與旅館之間的退費問題也缺乏政府介入協調，導致旅遊業者需同時面對旅客與旅館之間的雙重夾擊。更有業者指出，這次的「三劑令」估計恐讓國內旅遊業損失高達100億元，對產業的衝擊非同小可。  

國民黨指出，突如其來的政策使許多旅遊業者措手不及，難以處理後續衍生的退費、退宿、退票事宜，讓因為疫情已深深受創的旅遊業更加雪上加霜。指揮中心粗糙的決策過程，不僅讓旅客規劃好的行程泡湯、業者也蒙受巨大經濟損失，政府更是失信於民，造成「三輸」局面！  

國民黨表示，指揮中心日前宣布健身房及旅遊業均實施「三劑令」，健身房方面，體育署官員表示「接到政策時間與業者同步」，作為旅遊業者主管機關首長的交通部長王國材對於旅遊三劑令也表示「看報紙才知道」，顯見決策過程不但卻乏跨部會協調，更缺少與直接相關的業者溝通，凸顯決策極度草率。相對業者的慘重損失，儘管疫情指揮官陳時中對此道歉，但卻顯得極為廉價。  

國民黨質疑，經查過去中央流行疫情指揮中心的會議紀錄，發現指揮中心過去會議都廣邀各部會共同討論，但為何這次影響旅遊業及健身業的政策決定前，卻毫無橫向與相關部會溝通？更遑論與業者先說明，指揮中心專斷的行事作風讓眾人錯愕。  

對於旅遊業因中央草率決策產生的損失，國民黨提出三點主張 一、政府應盡速介入協調旅行社與旅宿業者之間的退費糾紛，提供具體協助。 二、政府應設法補助旅遊業者因為草率決策而蒙受的相關經濟損失。 三、中央政府應儘速建立與旅遊業者的溝通平台與SOP，以利業者因應防疫規劃。

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