中年婦女誤信情話轟炸　警阻詐成功

中市后里區一名謝姓中年婦女，手持新臺幣10萬元至銀行臨櫃前，口中不斷唸叨要將該筆現金匯款給她的哥哥，但行員目光一瞥，驚覺該謝女所稱哥哥「林樺」姓氏和謝女並不一致，行員保持著相當高的警覺性，便請當地轄區派出所前來協助，即時解除一場騙財危機。





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大甲警分局義里派出所接獲台中商業銀行后里分行報案，指稱有民眾疑遭詐騙，警員劉泓逸、林躍宸獲報馳赴到場瞭解後，原來該名謝姓女子（53年次）口中所稱之哥哥，竟是愛情詐欺犯，在一輪甜言蜜語的轟炸下，謝女便成為了愛情的俘虜。警員在場苦心勸說之外並分析這為常見的愛情詐騙手法，謝女才驚覺原來這網路對話的另一端竟是居心叵測的詐騙集團，暫停匯款程序，保住10萬元的積蓄。











大甲警分局長吳燕山(21)日前往銀行頒發致贈感謝狀及禮品等，肯定員警同仁平時利用巡邏時間與轄內金融機構行員進行反詐騙宣導並建立通報機制隨即協助攔阻；更感謝行員替民眾看住荷包，有效防止詐騙事件的發生，讓人民安心。











分局長吳燕山表示，員警除積極偵破詐騙機房及追緝詐欺車手外，對於宣導防詐騙知識，提高防詐自我防衛能力也同樣重視，轄區派出所更與金融機構、超商共同成立LINE群組，將最新的詐騙手法及案例即時上傳告知，希望透過宣導防詐知識，以及配合員警即時到場處置的聯防，將詐騙金額攔阻於臨櫃匯款前，我們將持續強化與金融機構及超商聯繫合作的這道「阻詐防線」，共同守護民眾財產安全。



