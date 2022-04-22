台鐵五一無車可發　王國材祭「類火車」客運補運能缺口

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王國材解釋，類火車臨時客運為規劃客運路線，比照台鐵各個車站設置對應站點，且分為直達車與區間車，一定會將民眾送回家。
交通部說明，在城際運輸需求部分，西部幹線規劃由高鐵及國道客運替代疏運，高鐵預計提供25萬人次運能，除負擔原高鐵旅運16萬人次之外，可分擔台鐵9萬人次；國道客運籌備提供23.1萬座位，除原國道客運9.5萬人次需求，可再分擔台鐵13.6萬人次。
在東部幹線部分，則由公路及國道客運籌備8.2萬座位來疏運原有的公路客運旅客及台鐵旅客的需求。原高鐵台南站及新竹站聯外之台鐵沙崙與六家支線部分，規劃由高鐵公司籌備開行遊覽車接駁服務，其餘台集、內灣、平溪三條支線部分，則由市區汽車客運及公路客運路線增開班次提供服務。
另經逐一盤點針對部分公路運輸未及服務之斷鏈區間，如花蓮-台東、高雄-台東、部分西部地區，已由公路總局租用遊覽車闢駛10條類火車臨時客運路線來提供服務，但尚有如「崎頂—竹南」等7處相鄰車站有斷鏈情形，則由台鐵局於該等車站提供9人座車輛或計程車將到站旅客接送至相鄰有公路客運路服務之車站進行轉乘。而類火車的票價則是以區間車或區間快車票價做計算，民眾需持電子票證，再搭乘前與下車後至台鐵車站刷卡進出。
針對本次5月1日因應疏運計畫資訊，台鐵表示，正在建置「五一勞動節應變計畫資訊專區」，官網預計4月27日中午12時上線，交通部及公路總局各監理所站官網也將連結專區，屆時有相關查詢資訊需求之民眾，都可直接上網查閱。
當日由交通部、台鐵局、公路總局及高鐵公司共同成立應變中心，台鐵也會再於台北、台中、高雄、宜蘭、花蓮等5區成立應變小組，隨時掌握各轄區內疏運及人力運作情形，而公路總局各區監理所亦會與當地交通主管機關建立橫向聯繫機制，依需要調節增加地區公共運輸服務，務求相關交通維持計畫順利運作，並應變即時處理各種突發狀況。