五官變立體！周子瑜3大經典LOOK 神技巧遮住肉肉臉
韓國人氣女團Twice即使行程滿檔，仍常在IG上曝光近況，其中台籍成員周子瑜一出道就成為焦點人物，自然不做作的形象深受粉絲喜愛，而她出道4年來，一直以旁分或是中分的造型亮相，最近不僅剪了空氣瀏海，還綁上超級減齡的麻花辮，整個人看起來更有活力了，來看看她的「小臉、減齡」髮型變化。
周子瑜過去的髮型都是招牌波浪、直長髮，從沒剪過瀏海，日前突然在IG貼出自拍照，首次嘗試了空氣瀏海造型，蓬鬆感的流線加上微微的捲度，還有修飾臉型的效果，也很方便在中分、側分等髮型之間任意切換。
LOOK1：活力麻花辮
周子瑜日前在夏威夷將頭髮綁成麻花辮，搭配前額刻意抓出一點鬚鬚的空氣瀏海，在視覺上更有造型感，清新又減齡，立刻年輕5歲，只要從頭頂開始往下編，過程中將左右兩側的髮絲分過來一起編，最後別忘記要拉鬆辮子，以及用平板夾夾彎瀏海才夠韓。
LOOK2：氣質高馬尾
高馬尾綁對位置，可將臉部線條向上拉提，而看似簡單的馬尾，其實綁法、位置都藏著學問，建議下巴、耳朵和馬尾處要呈一直線，從側面看大概在耳朵之上，如此一來就能拉長臉型比例，另外周子瑜依舊會拉出額頭上的BABY HAIR，讓臉看起來更小，或是在耳邊垂下幾絲頭髮，遮住肉肉臉頰。
LOOK3：減齡半丸子頭
慵懶隨性的半丸子頭好駕馭不俗氣，綁法又快速，非常方便，夏天去海邊玩也不用怕頭髮亂飛蓋住臉，位置ㄧ樣建議差不多在耳朵上方，個子矮的女生有拉長身形的效果，提醒不必綁得太緊，才顯得自然喔！