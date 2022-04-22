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4月到期票券點數盤點　快檢查「這點」：過期真的沒救了

▲千萬別想著「最後一天」再趕緊用掉，因為通常最後一天都會忙到忘記，然後眼睜睜看著票券、點數過期失效搥心肝。（示意圖／Shutterstock）
▲千萬別想著「最後一天」再趕緊用掉，因為通常最後一天都會忙到忘記，然後眼睜睜看著票券、點數過期失效搥心肝。（示意圖／Shutterstock）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-22 12:45:00

再過一周就是4月30日，屆時許多票券、點數都將過期，首當其衝就是去年10月上路的振興五倍券，可別遺忘在角落變廢紙。批踢踢省錢版有佛心網友整理4月過期懶人包，趕緊盤點身邊有沒有快到期的點數、票券。

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1、實體五倍券
最容易花掉的實體票券，在全國實體店家、攤商皆可使用，但4月30日過後就逾期失效。網友提及，萬一不小心放到過期，只能趕緊找熟識的店家幫忙，營業人兌換時間是到今年6月30日。此外，4月30日之前出生的新生兒也能領五倍券，可選擇領取紙本五倍券或郵政禮券，若是選後者，需在5月31日前到郵局領取。

▲4月30日前出生的新生兒都能領取五倍券，家長們別錯過。（圖／取自網路）
▲4月30日前出生的新生兒都能領取五倍券，家長們別錯過。（圖／取自網路）
2、數位五倍券、好食券
同樣在4月30日23:59過期失效，網友提醒這項「過期就真的沒救了」，誰都幫不了，包括500元好食券在內，趕緊查詢自己是不是還有使用額度沒花完。
📌振興五倍券使用額度查詢

3、加碼券
除了動滋券可使用到6月30日、地方創生券延長至8月31日，其餘加碼券（國旅、i原、農遊、藝FUN、客庒）都是4月30日過期。網友建議，藝FUN券也能用在複合式書店的餐飲，如果不想買書、看表演的人，趕緊「吃掉」。若是國旅券不打算旅遊住宿，則可拿去觀光工廠使用，像是許多民眾大推的台酒觀光酒廠。

4、玉山五倍券早鳥禮7-ELEVEN現金抵用券，4月30日到期

5、 7-ELEVEN振興隨取卡，4月30日到期

6、LINE禮物11/18-11/19星巴克限時兌換1+1熱大那堤，4月28日到期

7、遠傳幣兌換的全家購物金

8、LINE禮物收集春夏幸運色-星巴克熱大那堤，4月28日到期

9、全家APP分眾禮-可樂Zero，4月26日到期

10、台北捷運go-蜜糖波堤，4月30日到期

11、麥當勞App部份積分，4月30日到期

12、高雄券，4月30日到期

13、桃園好市乘雙券，4月30日到期

14、全家便利商店福袋卡、女神卡，4月30日到期

15、中油Pay自助加油商品折價券，4月30日到期

16、7-ELEVEN取件7元購物金，4月30日到期

17、橘子支付零用金，4月30日到期

18、LINE禮物冰炫風1+1，4月30日到期

19、全聯振興福利金，4月30日到期

20、LINE禮物7-ELEVEN健達繽紛樂白巧克力，4月28日到期

21、玉山Wallet滿888新春刮好運

22、悠遊付888-50，4月30日到期

23、 momo購物網選7-ELEVEN取貨送伯爵紅茶拿鐵，4月25日到期

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