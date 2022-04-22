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疫情期間掃黑不打烊　高市警局強力檢肅幫派暴力犯罪

▲拚治安！高市警局配合警政署執行掃黑專案，針對重點幫派以及最近曾涉案的暴力犯罪集團進行掃蕩，15天下來共檢肅23名治平目標和135名手下，共逮捕158人。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲拚治安！高市警局配合警政署執行掃黑專案，針對重點幫派以及最近曾涉案的暴力犯罪集團進行掃蕩，15天下來共檢肅23名治平目標和135名手下，共逮捕158人。(圖／記者郭凱杰翻攝)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-22 12:23:15

拚治安！高雄市警局配合警政署執行掃黑專案，針對重點幫派以及最近曾涉案的暴力犯罪集團進行掃蕩，15天下來破獲檢肅23名治平目標和135名手下，共逮捕158人。這波掃黑行動中，警方查扣各式槍械、子彈、刀械等犯罪工具，市刑大副大隊長林耕宇表示，防疫期間，打擊不法無假期，凡是暴力討債、擁槍自重等暴力犯罪，高市警方都擴大溯源追查，守護治安。

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▲市刑大副大隊長林耕宇表示，防疫期間，打擊不法無假期，凡是暴力討債、擁槍自重等暴力犯罪，高市警方都擴大溯源追查，守護治安。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲市刑大副大隊長林耕宇表示，防疫期間，打擊不法無假期，凡是暴力討債、擁槍自重等暴力犯罪，高市警方都擴大溯源追查，守護治安。(圖／記者郭凱杰翻攝)
高市警局刑事警察大隊暨所轄各分局4月6日至4月20日同步針對轄區重點幫派組合及其他近期曾涉案之暴力犯罪集團，以「系統性掃黑」強力打擊，針對幕後首要分子及維生金流、寄生不法行業加強掃蕩，總計檢肅23名治平目標、逮捕手下成員135人，合計到案158人，並查獲衝鋒槍1把、改造長槍3把、短槍19把、各式刀械34把、子彈436顆等大批證物。

▲這波掃黑行動中總計查獲衝鋒槍1把、改造長槍3把、短槍19把、各式刀械34把、子彈436顆等大批證物。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲這波掃黑行動中總計查獲衝鋒槍1把、改造長槍3把、短槍19把、各式刀械34把、子彈436顆等大批證物。(圖／記者郭凱杰翻攝)
 
 
期間，逮捕以陳姓嫌犯為首之暴力集團，自109年起依附當舖放款為生，趁被害人急需用錢借款向其放款並收取換算月息高達約10分之重利，無法如期還款陳嫌即率旗下成員10餘名持棍、棒、刀械等兇器，將被害人強押外出並毆打造成被害人心生畏懼，舉家搬遷至北部躲藏避債。

案經刑警大隊偵七隊、專案組、岡山分局組成專案小組於專案期間拘捕陳姓主嫌及6名成員到案，查扣空氣手槍1枝、開山刀16把、折疊刀12支、球棒4支、辣椒水4罐、手銬、本票、借款客戶資料5張、和解書10張、偽造車牌2面、防割手套、手機等證物，全案依傷害、恐嚇、妨害自由、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送偵辦。

另外，以蔡姓主嫌為首之暴力討債集團於網路徵收債權人未收回之債務，與債權人約定如討回相關金額後即對半拆帳，該集團自111年1月起，該集團陸續在轄區涉犯4起暴力討債案件，其中一名被害人即遭蔡嫌及其旗下成員持棍棒、刀械等武器恐嚇還錢，被害人心生畏懼從4樓後躍下送醫救治。案經刑警大隊偵二隊與前鎮、新興分局組成專案小組於專案期間執行拘提陳嫌及其成員4人到案，查扣刀械2把、大聲公1支、涉案手機7支等證物，全案依恐嚇取財、妨害自由、毀損、傷害等罪嫌移送偵辦。 

其次，簡姓嫌犯為首之暴力集團，自111年2月至3月間，因與被害人債務糾紛，簡嫌率旗下成員以強暴、脅迫之手段，逼迫被害人簽下本票，並要求其限期還款，被害人因無法償還，其住家遭簡嫌等人以潑漆、潑餿水等方法威脅。案經刑警大隊偵八隊、林園分局、小港分局共組專案小組於專案期間拘提簡嫌及旗下暴力討債成員5人，手機2支、球棒2支、空白汽車讓渡書1批等證物，全案依妨害自由、恐嚇、毀損等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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