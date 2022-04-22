內幕／桃市長陷僵局！朱立倫佛系協調　地方憂必提呂玉玲

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桃園地方人士指出，過去羅智強想要參選，黨中央不讓羅選，對地方到衝擊其實不大，因為羅智強並非長期在地方經營，僅有空軍、沒有陸軍，且羅的形象鮮明，支持者僅侷限在深藍族群而已。
該人士認為，呂玉玲表態參選的意義就不太一樣，背後有邱奕勝以及地方組織的奧援，代表著呂已經沒有退路，若最後國民黨中央不提名呂，地方的整合勢必是大問題，如果無法整合成功，必定造成地方分裂，讓有機會贏回政權的桃園，再度落入民進黨的手中。
另名地方人士也直言，其實無論是羅智強或是呂玉玲的表態參選，都代表了國民黨高層的協調不力，早在羅智強宣布行腳桃園時，就是黨中央出手的時刻，總不能等到別人都在桃園造勢，才硬要人家退場，不給台階下的作法實在太過粗糙。
該人士提及，黨中央在羅智強之亂後，顯然也沒有學到教訓，明知道呂玉玲有意參選，卻也沒有事先協調、取得共識，導致對方一宣布後，就很難有轉圜的空間。
因此，地方很多人都認為，最後朱立倫勢必是要買邱奕勝的單，「必娶」民調不高的呂玉玲出戰桃園市長，否則地方分裂，任何其他的被提名人也得不到好處。
地方更憂心，五月中桃園市議員初選完畢塵埃落定後，朱立倫五中下旬又要隨即訪美，桃園市長提名恐會延宕，拖到六月才搞定，屆時距離大選只剩下5個月，又是打大型選戰，實在太趕。
親近黨高層人士則打圓場解釋稱，朱立倫說六都提名是以徵召代替初選，不辦初選只是形式上沒有電話民調，但這段時間一樣是給潛在有意參選人努力的空間，最後再用黨內民調為依據徵召最強候選人。
至於民眾黨立委賴香伶加入戰局是否會影響局勢？地方人士也坦言，完全不會，賴香伶不但沒有在桃園長期經營，也沒有空戰的實力，在台北勉強還有點知名度，但在桃園的討論度真的是0，唯一的機會，就是看能否搭著台北市長柯文哲的外溢效應，提升支持度。