COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

內幕／桃市長陷僵局！朱立倫佛系協調　地方憂必提呂玉玲

▲國民黨立委呂玉玲近日宣布參選桃園市長，她背後有桃園議會議長邱奕勝力挺，但民調卻不理想，引發地方擔憂。（圖／資料照片）
▲國民黨立委呂玉玲近日宣布參選桃園市長，她背後有桃園議會議長邱奕勝力挺，但民調卻不理想，引發地方擔憂。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-04-22 11:45:062022-04-22 11:59:43

國民黨主席朱立倫日前已經表明，六都市長人選要以徵召方式提名，不料，台北市議員羅智強、在地的國民黨立委呂玉玲都先後宣布參選，兩人卻都不是黨內民調最強者，地方憂心，朱立倫再佛系下去，最後桃園「必娶」呂玉玲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅智強早在一個月前就開始行腳桃園，日前又不甩黨中央，執意宣布參選，搞出「魚死網破」鬧劇；呂玉玲20日在桃園市議長邱奕勝的力挺下，正式宣布參選桃園市長，正面迎戰羅智強，不過，這兩人在民調表現上，皆落後排名第一的在地的國民黨立委魯明哲及第二的萬美玲。

桃園地方人士指出，過去羅智強想要參選，黨中央不讓羅選，對地方到衝擊其實不大，因為羅智強並非長期在地方經營，僅有空軍、沒有陸軍，且羅的形象鮮明，支持者僅侷限在深藍族群而已。

該人士認為，呂玉玲表態參選的意義就不太一樣，背後有邱奕勝以及地方組織的奧援，代表著呂已經沒有退路，若最後國民黨中央不提名呂，地方的整合勢必是大問題，如果無法整合成功，必定造成地方分裂，讓有機會贏回政權的桃園，再度落入民進黨的手中。

另名地方人士也直言，其實無論是羅智強或是呂玉玲的表態參選，都代表了國民黨高層的協調不力，早在羅智強宣布行腳桃園時，就是黨中央出手的時刻，總不能等到別人都在桃園造勢，才硬要人家退場，不給台階下的作法實在太過粗糙。

該人士提及，黨中央在羅智強之亂後，顯然也沒有學到教訓，明知道呂玉玲有意參選，卻也沒有事先協調、取得共識，導致對方一宣布後，就很難有轉圜的空間。

因此，地方很多人都認為，最後朱立倫勢必是要買邱奕勝的單，「必娶」民調不高的呂玉玲出戰桃園市長，否則地方分裂，任何其他的被提名人也得不到好處。

地方更憂心，五月中桃園市議員初選完畢塵埃落定後，朱立倫五中下旬又要隨即訪美，桃園市長提名恐會延宕，拖到六月才搞定，屆時距離大選只剩下5個月，又是打大型選戰，實在太趕。

親近黨高層人士則打圓場解釋稱，朱立倫說六都提名是以徵召代替初選，不辦初選只是形式上沒有電話民調，但這段時間一樣是給潛在有意參選人努力的空間，最後再用黨內民調為依據徵召最強候選人。

至於民眾黨立委賴香伶加入戰局是否會影響局勢？地方人士也坦言，完全不會，賴香伶不但沒有在桃園長期經營，也沒有空戰的實力，在台北勉強還有點知名度，但在桃園的討論度真的是0，唯一的機會，就是看能否搭著台北市長柯文哲的外溢效應，提升支持度。

認為攻擊和抹黑會隨之而來　呂玉玲：不會畏懼不會退縮

呂玉玲參選桃園市長　魯明哲：朱立倫一定提名最強候選人

桃園徵召呂玉玲？柯志恩爆朱立倫說「我又不是笨蛋」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
55.49%44.51%
2022-04-21-2022-04-28
如果林佳龍不參選台中市長，您認為他該投入台北市長選戰嗎？

如果林佳龍不參選台中市長，您認為他該投入台北市長選戰嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀