多家知名企業參與！科大新南向專班辦「外籍生校園徵才」

近幾年各大學校積極推廣新南向專班，德明財經科技大學會計資訊系新南向專班與行銷管理系新南向專班，在4月12日聯合舉辦外籍應屆畢業生校園徵才座談會。前來徵才的廠商有永豐商業銀行、國巨股份有限公司、年興紡織股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司，涵蓋金融、科技、傳產等知名大型國際企業。該校參加的師長包括財金學院院長高立箴教授、會計資訊系主任游惠玉教授、教育部新南向專班計畫主持人洪世杰教授、林彩蕙教授，而外籍生主要以越南籍為主，約有60位前來參與。





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洪世杰教授在致詞時強調，該校多年來招收外籍專班，可以補足企業國際化的人才缺口，希望與企業界廣為交流，增進對彼此的了解與合作，共創雙贏。與會的國巨公司陳嘉鴻協理表示，該公司需要人資、會計、品質管理人員；年興紡織黃騰緯經理亦表示需要行政、資訊助理、跟單業務員、儲備幹部；富邦人壽提出輔訓主管、業務專員的需求；永豐銀行則需要跨境數位金融、客戶服務人員、法金業務等人員。會中也讓師生自由提問，並進行趣味有獎徵答，會後安排學生與徵才公司面談，氣氛融洽。





該校外籍專班聲譽卓著，培養的國際化專業人才深受企業愛用，辦學績效亦獲得教育部肯定。會計資訊系洪世杰教授、行銷管理系林彩蕙教授執行教育部「新南向產學合作專班計畫」連續四年榮獲教育部公費補助，總金額高達995萬元。未來也將更深化與企業界交流，為台灣國際企業拓展國際市場，注入源源不斷的生命力。也歡迎追求理想的外籍朋友們，踴躍報名該校外籍專班。



