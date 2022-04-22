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快訊／本土病例＋3766！22縣市全部中鏢　境外移入＋93

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-04-22 14:07:172022-04-22 14:11:26

中央流行疫情指揮中心今（22）日宣布，國內新增COVID-19本土病例3766人，以及境外移入病例新增93人；另確診個案中沒有新增死亡。

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▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，今日新增之3,766例本土病例，為1,855例男性、1,910例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月20日至4月22日，其中包含2,077例為無症狀感染。個案分佈為新北市(1,325例)，臺北市(739例)，桃園市(588例)，基隆市(275例)，臺中市(183例)，高雄市(117例)，花蓮縣(100例)，宜蘭縣(80例)，臺南市(71例)，彰化縣(57例)，雲林縣(50例)，新竹縣(48例)，臺東縣(42例)，新竹市及苗栗縣(各23例)，屏東縣(22例)，南投縣(10例)，金門縣(5例)，嘉義縣(4例)，嘉義市(2例)，澎湖縣及連江縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為47例男性、45例女性、1例調查中，年齡介於10多歲至60多歲，分別自越南(3例)，馬來西亞及印尼(各2例)，菲律賓及新加坡(各1例)移入，另84例調查中。入境日介於今年3月18日至4月21日。

指揮中心指出，今年4月21日公布之本土病例案41432、案43353-43369，經疫調，案41432為4月16日、案43353-43369為3月30日自越南入境，改判境外移入病例。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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