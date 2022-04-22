快訊／徐若瑄演唱會喊卡！挺過王力宏風暴　疫情攪局延期

女星徐若瑄原訂5月7日在台北小巨蛋舉辦「VIVILAND演唱會」，沒想到過程一波三折，上回受到王力宏婚變影響，無辜被捲入小三疑雲，她一度動念想取消，最後在同事、粉絲群起力挺，決定繼續開唱計畫，但如今疫情越趨嚴重，她今（22）日在社群平台忍痛宣布演唱會延期，要粉絲們好好保留門票，相約下次見，並放出一段練唱影片，撫慰歌迷的心情。鐵粉們則支持她的決定，表明「我們願意等！」

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▲徐若瑄坦言去年底捲入他人婚變風暴，心情非常低潮。（圖／索尼音樂）

徐若瑄出道32年，累積《別人的》、《愛笑的眼睛》、《好眼淚壞眼淚》等眾多經典歌曲，原定今年首度攻蛋，讓粉絲期待不已，未料去年遭李靚蕾的爆料文影射與王力宏關係不單純，讓她一度捲入他人婚變，氣到連發三次聲明自清，還好她自封是堅強的「鋼鐵V」，沒有被輿論擊倒，加上圈內的好人緣，廠商、星友都選擇力挺，最後宣布如期舉行演唱會。

她最近接受三立《台灣亮起來》專訪，自曝當時深感愧疚，心情相當低潮，竟一個個向同事道歉，表明要取消演出，讓經紀人忍不住激動灑淚，大哭說「你為什麼要放棄，大家都沒有放棄你」，因為有親友的力撐，才讓她決心重啟演出，結果演唱會門票3小時內售罄，顯見粉絲的不離不棄。

返台後她瘋狂練歌舞、監督曲目安排、表演流程，全心投入在5月演唱會，鐵粉們也各展花招，為偶像宣傳演唱會，包括海釣場的老闆特地拉起布條，宣布5/7休假要去看演唱會、村長在社區廣播為她打歌、廠商在高樓上刊登巨幅廣告，都是為了與這場集結她32年精華的表演共襄盛舉，可惜疫情轉趨嚴重，也有粉絲憂心群聚感染，會讓她受到責難。

▲徐若瑄返台後密集彩排演唱會曲目。（圖／翻攝徐若瑄IG）

▲徐若瑄的粉絲拉布條公告要去看偶像演唱會。（圖／翻攝徐若瑄IG）