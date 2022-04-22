快訊／徐若瑄演唱會喊卡！挺過王力宏風暴　疫情攪局延期

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她最近接受三立《台灣亮起來》專訪，自曝當時深感愧疚，心情相當低潮，竟一個個向同事道歉，表明要取消演出，讓經紀人忍不住激動灑淚，大哭說「你為什麼要放棄，大家都沒有放棄你」，因為有親友的力撐，才讓她決心重啟演出，結果演唱會門票3小時內售罄，顯見粉絲的不離不棄。
返台後她瘋狂練歌舞、監督曲目安排、表演流程，全心投入在5月演唱會，鐵粉們也各展花招，為偶像宣傳演唱會，包括海釣場的老闆特地拉起布條，宣布5/7休假要去看演唱會、村長在社區廣播為她打歌、廠商在高樓上刊登巨幅廣告，都是為了與這場集結她32年精華的表演共襄盛舉，可惜疫情轉趨嚴重，也有粉絲憂心群聚感染，會讓她受到責難。
徐若瑄收到各方關心，徹夜未眠與團隊們討論，為了歌迷安全，決定忍痛延期演唱會，她在社群平台上表示，「我知道有些粉絲特別從歐美⋯等不同地方飛過來，還得隔離，就為了來參加5/7的演唱會。我很心疼和感到抱歉，相信大家都可以理解，感謝每一位一路支持我的粉絲，我們共體時艱，以後有機會一定還會好好的唱給你們聽的。在沒有確定會被安排延期到什麼時候之前，我會經常像這樣，隨時唱歌給大家聽，用這樣的方式陪伴著你們」，相關後續退票公告將由主辦單位公布。