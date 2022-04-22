前立委許毓仁投書美國智庫　呼籲加強台美科技深度合作

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針對芯片和人才的需求, 許在文中提到，台灣的芯片製造生態系統處於世界領先地位，得益於台灣政府領導層的長期支持、聚落效應(cluster effect)、徹頭徹尾的工程設計、先進的技術開發、對微觀細節的密切關注以及對研發（R&D）的大量投入.美台科技合作要取得成功，必須考慮兩個重要因素。一是人才管道培養(talent pipeline training)和留才計畫。美國和台灣之間必須建立研發交流項目和在職培訓項目，吸引更多學生在該領域學習。受期待的《芯片法案》雖然擁有大量聯邦資金，其中大部分資金將用於建設芯片工廠。但是，應該制定更強有力的政策，例如稅收抵免、移民計劃、STEM 教育補貼和投資激勵措施。
針對供應鍊和地緣政治,文中表示,台美科技供應鏈整合應該建立在相互包容的伙伴關係，而不是涉及主導性收購(dominant takeover)。美國繼續支持台灣在自我防衛和經濟彈性方面的努力符合美國自身的利益。雙方合作強調技術知識產權保護、增強製造能力、投資於勞動力增長和升級、更好地協調全球供應鏈管理。此外，現在正是美國加速與台灣進行雙邊貿易協定談判的最佳時機。更強大的美台科技供應鏈夥伴關係將有利於美國和台灣以及具有共同民主價值觀的盟友。
全文請見: https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2022/04/12/ensuring-a-stronger-us-taiwan-tech-supply-chain-partnership/