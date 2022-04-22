「以篩代隔」防疫新潮流？澳洲2州本週實施

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根據澳洲衛生部對密切接觸者的定義，是指與新冠陽性病例同住，或者在家中、醫療機構、養老院等地與陽性病例接觸4個小時以上。新規定生效後，新南威爾斯州和維多利亞州的密切接觸者，將不再需要被隔離7天，而是每天進行快速抗原檢測，並於室內環境配戴口罩。
此外，密切接觸者必須通知其雇主或學校自身狀況，只要遵守上述規定、檢測結果為陰性就不需要隔離，但建議在家工作或學習；期間也不能前去高風險場所，如養老院、醫院、懲教設施等，避免與老年人和免疫力低下的人接觸。若檢測呈現陽性，則7天的隔離要求仍然有效。
截至發稿時間為止，除了新南威爾斯州和維多利亞州以外，澳洲其他州仍實施密切接觸者須隔離7天的規定，北領地（Northern Territory）還進一步區隔，已完整接種疫苗的密切接觸者，隔離時間是7天，未接種疫苗者則是14天。
對於放寬隔離規定的決定，維州首席衛生官布雷特·薩頓（Brett Sutton）表示，高疫苗接種率有助於放鬆限制；新州首席衛生官尚特（Kerry Chant）則聲稱，該州已經度過了Omicron亞變種BA.2的高峰期，因此放寬限制是合適的。
在英國，密切接觸者是否該隔離、是否需要篩檢的政策，也會因地區而異。根據《英國廣播公司》（BBC）報導，英格蘭地區的密切接觸者，不需要隔離也不需要每天檢測，無論其疫苗接種情況為何；威爾斯的密切接觸者也不需隔離，除非出現相關症狀，就會建議他們做檢測，陽性者隔離；蘇格蘭則是規定，完全接種疫苗的密切接觸者（3劑）或未滿18歲04個月的人，只要連續7天檢測呈陰性且不發燒，則無需自我隔離；北愛爾蘭則建議未接種過2劑疫苗的密切接觸者，在與感染者接觸後須自我隔離10天，如果已接種2劑疫苗，則需進行檢測，結果陰性無需隔離，但仍應每天檢測，直到最後1次接觸後的第10天。
目前宣布以篩代隔的國家，可能仍不是多數，以美國為例，根據美國《NBC News》15日引述美國CDC的報導，仍是以隔離為主，針對曾接觸陽性患者的人，未接種疫苗或未加強免疫者，建議隔離至少5天，如出現症狀則需盡快進行檢查，未出現症狀者，則在5天後進行檢查，無論哪種，都應該在周圍有其他人時配戴口罩，並在10天內避免遠遊。至於已接種疫苗和加強免疫者，除非出現症狀，否則不需要隔離，但仍須於接觸陽性患者5天後進行測試，並在周圍有其他人時配戴口罩10天。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。