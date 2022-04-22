澳索溝通受阻　坎培拉：中國買通索羅門群島政客

我是廣告 請繼續往下閱讀
杜登相信，透過買通其他國家的政治人物影響當地政治，是中國的慣常手法。他舉例指出，中國針對非洲多國所做的，就是採取同樣作法。
杜登認為，澳洲雖然向索國提供援助，但如果有索國政治人物依靠貪污斂財的話，會讓澳洲與索國的溝通受到阻礙。
3AW電台播出杜登的訪問後，莫里森（Scott Morrison）昨天也接受澳洲天空新聞（Sky News Australia）訪問，同樣被問及索國政客可能遭中國買通的問題，他回應同意杜登的觀點。
莫里森指出，杜登的言論雖然「有點太過直白」，但「提出正確的論點」。
莫里森表示，杜登指出澳洲所要面對的中國是一個漠視既定規範，並且致力影響印太地區各國的專制國家。
莫里森解釋，有別於自由民主國家要求保持透明，中國有著不同的處事規範；中索安全協議是透過祕密的方式達成，並未公開接受檢視。
據澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天刊登報導，一位不具名的前澳洲外交官指出，雖然沒有證據顯示中國買通索國政治人物，不過中國以金錢影響索國政治，則是「路人皆知」的事情。
這名前澳洲外交官表示，金錢是影響索國政治決策的重大因素，這是眾所周知的事情。他提到，中國多家民營和國營企業與索國政治人物有交易，這是中國影響索國政治的切入點。
這名前澳洲外交官也解釋，中國主要透過兩種方式向索國政治人物送錢，包括透過一個由索國政府所操控的「行賄基金」（slush fund）輸送金錢；以及全額招待一些剛剛當選上任的索國議員前往中國旅行，讓他們飲酒作樂，而且也給他們零用錢，通常這些零用錢金額足以支付那些議員全家一年生活費用。（編輯：陳惠珍）1110422