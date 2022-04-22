名家論壇》黃創夏／「大匡列」時代，陳時中準備好了？

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同樣的狀況，面對2022的台灣縣市長大選，執政黨也不要以為「台灣價值」就足以讓民進黨大獲全勝。
面對疫情，台灣人民對於「染疫」已經不如前兩年那麼恐慌，甚至已經不會太擔心，畢竟目前已經進入「輕症化」，甚至可能是「流感化」，加上也已經度過「疫苗不足恐慌」，台灣社會心理已經足夠強健去面對正在升高的「Omicorn」的挑戰。
但是，隨著染疫人數的幾何級數攀升，如果真的如指揮中心和專家學者，甚至包含陳時中所預估的「百萬人染疫」或是「345萬人染疫」，雖然中重症比例很低，死亡率更低，但是「匡列」需要居家隔離或自主健康管理的人數，恐怕將是數百萬人，甚至上千萬人，若是執政黨措施只要有所疏漏，考慮欠周全所造成的一時「不確定感」和部份人民「無所適從」持續累積，將會沖垮執政黨的選情預期。
光是學校的停班和停課標準的處理，就牽動了父母是否要請假照護孩子，還有對孩子是否安全的焦慮和矛盾情緒當中，接下來，「6歲到11歲」的疫苗政策，都是一次又一次的「不確定感」的生活上的沉重壓力。
接下來，「快篩政策」如何因應？
千萬不要以為「居家上班」必然適用於百工百業，台灣六成以上是勞力密集的服務業，就算是製造業，也不是全部都是半導體高科技，還是需要在陽光下流汗與奔波，以及上生產線戰戰兢兢‧‧‧大企業也許數百人被匡列仍足以因應，中小企業恐怕有三、五人被匡列和居家，營運就有許多艱難困境了。
此時此刻，升斗小民已經無暇去讚頌「股票創新高」或是「稅收超收破紀錄」這些「遠在天邊」的國家榮景，他們在乎的是「明天的存款又在減少了」的擔憂。
民進黨還有「後蔡英文時代」權力結構的「超前部署」卡位戰，不只是在縣市議員層次上已經有「大英國協」紛紛擾擾，「英系」和「正國會」矛盾升高。
在縣市長選舉上面，民進黨更有結構上的根本上變化，過去「新潮流」不當老大，但面對「後蔡英文時代」的最可能發展，新潮流的賴清德目前遙遙領先，將來的政務官層次也預見將是新潮流當前政治領袖的囊中物，派系均衡將有新局面，也讓新潮流之外的其他派系充滿未來定位的高度「不確定」的焦慮感。
這種焦慮感，不只是先前在台南市長提名人選的暗流，還有屏東縣長的互爭，更嚴重的是桃園市、台北市，甚至是台中市的民進黨提名人選的暗潮洶湧。
這一波「Omicorn」更造成民進黨布局的高度不確定，核心問題就是「陳時中何時出征參選？」甚至是「陳時中能夠出征參選嗎？」這些不確定的變數，都將影響到民進黨的布局，時程和進度也將是「不確定考驗」，而在這些不確定感當中，民進黨內部對於「後蔡英文時代」的「超前部署」更添變數。
這些變數對於執政者最大的考驗就是「備多力分」，權力競逐的戲碼，給正在面對疫情和經濟的高度不確定感的一般選民眼中，不要以為不會產生反作用力！
一條乘雲升高的龍，它升到了最高亢、最極端的地方，四顧茫然，既無再上進的位置，又不能下降，所以它反而憂鬱悔悶了，民進黨須知：「亢龍有悔」並非不可能！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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