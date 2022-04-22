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「泰國我來了」旅遊分享會大成功！泰觀局與社區同歡

▲泰觀局在分享會上安排各項活動，讓社區居民能夠實際參與。（圖／泰觀局提供）
▲泰觀局在分享會上安排各項活動，讓社區居民能夠實際參與。（圖／泰觀局提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-04-22 13:05:42

隨著泰國的入境管制鬆綁，近期泰國觀光局攜手開新旅行社在泰國新年之間進行暖身活動，配合泰國過年宋干節，進入由洛桑管理顧問公司所管理的四個社區，包括新北市樹林區遠雄碧連天社區、新北市樹林區遠雄大學哈佛社區、桃園市八德區廣豐公園 NO.1 社區、桃園市中壢區竹風青田社區舉辦四場旅遊推廣分享會，介紹重新開放的泰國特色並且讓民眾對泰國有更進一步的認識。

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為日後旅遊開放超前佈署，期盼國境解封後，泰國能成為台灣民眾旅遊首選。分享會安排各項活動，讓社區居民能夠實際參與，包括泰國最新旅遊資訊介紹，來趣泰北旅遊達人Ricky泰國祈福旗DIY教學，金牌泰拳教練泰拳有氧教學，傳統泰國服飾換裝拍照留念，還有美味健康的泰式甜點及飲料品嚐，得到大家熱烈的迴響，吸引超過200位社區居民報名一起同樂。藉由活動更了解社區的族群及旅遊型態，更貼近民眾的生活，對於推廣泰國旅遊開啟了新的方向，就像是2022年的推廣標語，驚豔泰國開啟精彩新篇章。

今年泰國觀光局將推出的旅遊計畫為運動或養生旅遊，例如推廣高爾夫球和按摩等行程，結合在地文化特色，提供普吉老街文化體驗，並推薦普吉島的酒店，期待旅客在泰國能獲得安逸的休息和美好的旅遊時光。除此之外，從普吉到蘇梅，再到喀比及攀牙島，都是相當推薦旅客前往的旅遊勝地。

所有新的 TEST & GO Thailand Pass 申請必須在第 1 天和第 5 天提交 共2 次 RT-PCR 測試和住宿（SHA Extra Plus (SHA++)、AQ、OQ 或 AHQ）的預付款證明，以及第 1 天的預先安排的接送服務，更多相關規範可前往官網

▲泰觀局向社區介紹重新開放的泰國特色並且讓民眾對泰國有更進一步的認識。（圖／泰觀局提供）
▲泰觀局向社區介紹重新開放的泰國特色並且讓民眾對泰國有更進一步的認識。（圖／泰觀局提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
 

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