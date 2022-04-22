「泰國我來了」旅遊分享會大成功！泰觀局與社區同歡

隨著泰國的入境管制鬆綁，近期泰國觀光局攜手開新旅行社在泰國新年之間進行暖身活動，配合泰國過年宋干節，進入由洛桑管理顧問公司所管理的四個社區，包括新北市樹林區遠雄碧連天社區、新北市樹林區遠雄大學哈佛社區、桃園市八德區廣豐公園 NO.1 社區、桃園市中壢區竹風青田社區舉辦四場旅遊推廣分享會，介紹重新開放的泰國特色並且讓民眾對泰國有更進一步的認識。





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為日後旅遊開放超前佈署，期盼國境解封後，泰國能成為台灣民眾旅遊首選。分享會安排各項活動，讓社區居民能夠實際參與，包括泰國最新旅遊資訊介紹，來趣泰北旅遊達人Ricky泰國祈福旗DIY教學，金牌泰拳教練泰拳有氧教學，傳統泰國服飾換裝拍照留念，還有美味健康的泰式甜點及飲料品嚐，得到大家熱烈的迴響，吸引超過200位社區居民報名一起同樂。藉由活動更了解社區的族群及旅遊型態，更貼近民眾的生活，對於推廣泰國旅遊開啟了新的方向，就像是2022年的推廣標語，驚豔泰國開啟精彩新篇章。





今年泰國觀光局將推出的旅遊計畫為運動或養生旅遊，例如推廣高爾夫球和按摩等行程，結合在地文化特色，提供普吉老街文化體驗，並推薦普吉島的酒店，期待旅客在泰國能獲得安逸的休息和美好的旅遊時光。除此之外，從普吉到蘇梅，再到喀比及攀牙島，都是相當推薦旅客前往的旅遊勝地。





所有新的 TEST & GO Thailand Pass 申請必須在第 1 天和第 5 天提交 共2 次 RT-PCR 測試和住宿（SHA Extra Plus (SHA++)、AQ、OQ 或 AHQ）的預付款證明，以及第 1 天的預先安排的接送服務，更多相關規範

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