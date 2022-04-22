英國會將調查「派對門」醜聞　強生堅持不退

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根據部長級官員守則，誤導國會通常只有下台一途，而強生堅持不會退讓下台。強生目前在印度展開2天訪問行程。
一旦倫敦警方完成調查及針對這起醜聞的內部報告完整公布後，英國國會責成的委員會將會展開調查。
在表決前的辯論中，強生所屬保守黨一些成員痛批他的作為，並表示不再支持強生。
警方先前證實對強生屬下開出數十張罰單後，強生上週成為首位因違法遭罰款的英國領袖，此後有愈來愈多黨內同志倒戈相向 。
「派對門」醜聞促使一名政務次長請辭，保守黨資深國會議員哈波（Mark Harper）本週稍早告訴國會，強生「不再…適合」擔任首相。
保守黨國會議員貝克（Steve Baker）今天似乎加入哈波的行列，指稱強生「現在早就該走人」並表示將支持調查。
另一名保守黨議員瓦拉格（William Wragg）也表示支持調查，指出下議院「可以是啞劇、鬧劇，無聊透頂」，但「總應該是相當誠實的」。
同黨議員曼格尼爾（Anthony Mangnall）表示，他無法原諒強生「誤導下議院」。
人在印度的強生堅稱他不會辭職，還打算出戰下次大選。英國很可能至少2年後才會舉行大選。
他告訴「天空新聞網」（Sky News）：「我明瞭人民的感受。」
不過他談及辭職負責一事說：「我不認為這麼做是對的。我決心要做的是確保我們的政策持續推行。」（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1110422