台師大「紀念勒石」揭幕　王金平邀校友返校慶百年

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今天舉辦「百年校慶紀念勒石」捐贈儀式，由許勝雄代表致贈、校長吳正己代表接受。
許勝雄表示，去年決議捐贈勒石後，便和校長到花蓮挑選原石，最後挑選一座經自然河水沖刷而成的山型蛇紋石，讓這座勒石坐落於百年古蹟行政大樓前方，與周遭植物、歷史建築相襯，巧妙融入環境。
他提到，台師大邁入百周年是極其重要的里程碑，祝福所有師大人能在百年基石之上繼續努力，再創台師大新世紀。
王金平說，自己從台師大畢業57年，仍常用校訓「誠正勤樸」惕勵自己，看著台師大從教育、文、理三個學院，發展至今為九個學院，盼各界校友支持母校人才培育和校園建設，朝「百年傳承，世紀典範」目標持續茁壯，成為國際頂尖大學。
吳正己說，校友們的支持一直是學校堅實後盾，也是學弟妹最佳典範，盼百年紀念勒石的設置帶給校園新氣象，永誌師大悠遠風華。
台師大指出，百年校慶系列活動陸續登場，除了4月底開始的「西瓜節」外，還有5月4日「榮耀、歡頌」百年亮點音樂會、5月26日至27日「百年校慶論壇」、5月31日至7月底的「百年校慶校友美術創作邀請展」、6月1日「百年校慶慶祝大會」與「全球校友回娘家」等。百年校慶系列活動可查詢網站：https://100.ntnu.edu.tw/index.php/events/