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最美頂大牙醫生！泰版流星花園「杉菜」現實中竟是學霸

▲《流星花園》女主角「杉菜」的飾演者Tu Tontawan Tantivejakul。（圖／翻攝自Instagram）
▲《流星花園》女主角「杉菜」的飾演者Tu Tontawan Tantivejakul。（圖／翻攝自Instagram）

記者賴正琳/綜合報導

2022-04-22 13:29:34

在亞洲引起旋風的熱門夯劇《流星花園》在近期由泰國翻拍和上架，受到廣大的觀眾的稱讚，表示所有角色幾乎都是翻拍版的「顏值天花板」。而女主角「杉菜」的飾演者Tu Tontawan Tantivejakul，不僅在劇中完美地還原杉菜的甜美和勇敢，在現實中，她更是就讀於泰國第一學府朱拉隆功大學牙醫系的學生，可說是不折不扣的學霸和人生勝利組。

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以Tu為小名活躍於演藝圈的她，從模特兒出道，憑著清新、爽朗真誠的笑容而備受矚目，渾身獨特高級的氣質，也深受時尚界喜愛，比起五官精緻的長相類型，許多人稱讚她是耐看型的美女，越看越有魅力。

現年21歲的Tu，《流星花園》是她的處女作，但她在劇中自然又率真的演技，讓人很難相信這是她的第一部戲劇作品。除了外型亮眼、腦袋聰敏之外，她的興趣是攝影，甚至辦了一個Instagram帳號，專門分享自己鏡頭裡的畫面。最特別的是，她是一位底片相機的熱愛者，從攝影帳號中能看到她的作品。

雖然憑著《流星花園》讓Tu躍為一線女星，但她仍專心於學業，將工作和課業兼顧的很好，因此也吸引更多的粉絲。除此之外，現在的她被譽為泰國非常有潛質的女演員之一，偶爾笑起來有鄰家女孩般的親近，私底下的穿搭更是備受矚目，可以說Tu是新生代演員中，最受到社會熱議的當紅炸子雞。

▲Tu在現實中是就讀於泰國第一學府朱拉隆功大學牙醫系的學生。（圖／翻攝自Instagram）
▲Tu在現實中是就讀於泰國第一學府朱拉隆功大學牙醫系的學生。（圖／翻攝自Instagram）

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