華視董事長陳郁秀請辭！寫給員工公開信點破接連出包原因
華視新聞接連出包，在快訊誤植台海戰爭的訊息，以及「台北下冰雹」、「大屯火山爆發」等烏龍字幕，引發民眾熱議。對此，華視數次發出聲明道歉，更在今（22）日凌晨宣布，董事長陳郁秀、總經理陳雅琳確定請辭。而陳郁秀也在今日中午發出一封給全體員工的公開信，點出接連出包的「關鍵原因」。
陳郁秀在信中表示，「我想公廣集團的重要性，我不必贅言大家都很清楚，只可惜組織、設備及部份同仁心態的老舊，跟不上新興媒體轉變的速度與潮流，而導致公視、華視近期錯誤不斷，已嚴重影響公廣集團對外的觀感與公信力，人不怕犯錯，有錯就改，不夠就再加強。今天，身為董事長的我請辭，是為了負起最後的行政責任，並直接表達公廣集團接受各界關注、指教的決心」。
陳郁秀感性提起，「六年多來，我與大家一起工作，達成了許多艱難的任務，也完成了許多膾炙人口的作品。我要感謝公視、華視歷任的主管與同仁，一路有你們的相伴與付出，留下了許多重要而有意義的軌跡。最後這幾天，我將依程序向董事會提出辭呈，完備離職手續，希望公廣集團能痛定思痛，董事會早日改組完成，走出新局面以符合國人的期待」。
對於陳郁秀請辭，文化部長李永得表示尊重，也尊重公視董事會後續決定，並期許華視痛定思痛，徹底檢討管理流程及標準作業程序，未來不要再犯類似錯誤。（編輯：倪浩軒）