台中國際旅展今起登場 持「小黃卡」即可免費參觀

受到疫情升溫衝擊，今天起在台中世貿中心舉辦的台中國際旅展，防疫規格大升級，參展廠商工作人員均被要求打滿3劇疫苗外，參觀民眾必須戴口罩、實聯制、測量體溫與酒精消毒，同時配合政府疫苗推廣政策，參觀民眾出示疫苗接種證明（小黃卡），即可免費參觀。





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根據交通部觀光局統計，受到疫情影響，2020和2021年旅行社已解散87家、停業81家，不含領隊、導遊，旅行社從業人員共流失1.1萬多人。若疫情持續下去，國境遲遲無法開放，將影響更多家庭的生計。為此，許多旅遊業只能將業務轉向國內旅遊，盼能逆境求生。





▲「2022台中國際旅展」主辦單位特別邀請來自烏克蘭的專業舞者與特技演員親臨活動現場。（圖／金武鳳攝，2022.4.22)

有鑑於此，今天起一連四天的台中國際旅展，特以「發現新臺灣」為策展重點，邀集180家業者參展，推出台灣本島深度旅遊為主軸，參觀民眾可在會場中選購業者精心規劃的家庭式套裝行程，全家出遊，讓這2年來飽受疫情禁錮的心靈得到紓解。





每年四月舉辦的台中國際旅展，是中部地區年度旅遊盛典，過往民眾只要看到大腳遊地球標章，就會呼朋引伴相搶進，以致疫情前，每檔業績都能上看十億元。今年受到疫情大爆發影響，開幕當天看不到往日大排長龍榮景，業者為拉抬業績，紛紛祭出各項優惠，有限量版的螢火蟲季，1000元有找就能買到的住宿票券，還有高級酒店經營客房下殺2.7折，好康多多。





▲受疫情影響，台中國際旅展參展廠商及旅觀人潮都不復往年熱絡。（圖／記者金武鳳攝，2022.4.22)

還有，在國民旅遊主題專區有低價促銷旅遊專案、旅行社業者推出各式旅遊套裝行程、還有連鎖飯店推全台超值優惠住宿2折起，人氣超夯的仍是五星級餐券破盤賣，以長榮桂冠酒店為例，旅展期間推出各餐廳優惠餐券，最低可享5折！包括咖啡廳吃到飽餐券，異國料理自助百匯的咖啡廳餐券75折起，無論是早餐券、午晚餐券到下午茶券一應俱全。另長園中餐廳平日指定特惠餐券下殺5折，以及平假日北京片皮鴨一鴨三吃餐券也下殺6折，高人氣的全隻波士頓活龍蝦套餐，再創最低優惠到58折，行家都知道要撿便宜。









