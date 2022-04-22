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檢審會票選委員今公布　29位潛在檢察長名單

▲法務部次長張斗輝。（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝）
▲法務部次長張斗輝。（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝）

記者潘千詩／台北報導

2022-04-22 13:39:18

邢泰釗獲總統提名下任最高檢察署檢察總長，如獲立法院同意，先前已傳出接掌高檢署檢察長呼聲最高者，為法務部常務次長張斗輝。法務部檢察官人事審議委員會票選委員今（22）日公告檢察長候選名單，張斗輝等29人均名列其中。

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法務部今年開出4至6個檢察長缺，包含：高檢署、台中高分檢、新北、桃園、高雄等，本次受理報名或推薦檢察長遴選者，截至22日10時止，共29人。票選委員明起公開向各方徵詢意見，再從名單中提出缺額的2倍人選，供法務部長蔡清祥圈選。

候選名單是20期的法務部常務次長張斗輝、22期的台高檢署主任檢察官呂丁旺、24期的台中高分檢署主任檢察官吳萃芳、24期的高雄高分檢署檢察官蔡國禎、25期的台高檢署主任檢察官陳文琪、26期的行政執行署署長林慶宗、26期的台中高分檢署主任檢察官張宏謀、26期的廉政署署長鄭銘謙。

27期的台高檢署主任檢察官姜貴昌、28期的檢察司司長林錦村、29期的法務部參事郭棋湧、30期的法務部保護司司長毛有增、31期的台高檢署主任檢察官鄭鑫宏。

33期的法務部司法官學院主任秘書李海龍、33期的台高檢署檢察官吳慧蘭、34期的台南高分檢署檢察官曾昭愷、34期的台中高分檢署檢察官謝名冠、35期的台高檢署檢察官曾文鐘、35期的台高檢署檢察官調內政部警政署政風室主任黃錦秋、35期的台高檢署檢察官楊四猛。

36期的台北地檢署檢察官許祥珍、36期的台中高分檢署檢察官郭景東、36期的台高檢署檢察官滕治平、36期的台高檢署檢察官許鈺茹、36期的行政執行署副署長吳義聰、36期的台高檢署檢察官調洗防辦秘書蘇佩鈺。

37期的高雄高分檢檢察官派駐法務部廉政署南調組組長黃元冠、37期的台高檢署檢察官調調查局政風室主任孫治遠，以及38期的台北地檢署檢察官派駐法務部廉政署視察室主任林漢強。

張斗輝若順利接任高檢署檢察長，法務部常務次長的行政職缺，外傳鄭銘謙、林慶宗、林錦村均適合接棒。今年要卸任的新北地檢署檢察長徐錫祥、高雄地檢署檢察長莊榮松，則有機會接任廉政署長或行政執行署長。檢察司一職不排除從現任檢察長中找人。

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