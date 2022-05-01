操弄人心、不髒己手！日本最殘忍殺人事件　一家全遭滅門

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而松永太與緒方純子交往期間，被純子的母親緒方靜美發現，但松永太運用巧言向靜美承諾會很快離婚並和純子結婚，還答應婚後入贅緒方家。然而不久後，靜美發現松永太開始虐待純子，她要求兩人趕快分手。但沒想到，靜美卻被松永騙到賓館性侵。
松永太在1983年繼承家業，主要業務是到家庭推銷「劣質棉被」，但松永太強迫底下員工必須向自己親友推銷產品，如果不遵從，就會用電擊等手法虐待員工。但松永太的暴行以及商業詐欺等罪行曝光後，他也成為了警方緝捕的對象。於是他帶著純子展開了逃亡生活，期間不斷威脅純子跟家裡要錢，否則就會對純子施虐，一直到1997年為止，總共收到63筆款項，金額超過1500萬日圓。
他與純子逃亡過程中，曾經落腳的一處公寓成為了「北九州監禁殺人事件」的舞台。在逼迫純子籌錢的同時，松永太持續尋找其他受害者，1994年，一名從事不動產仲介的男子虎谷久美雄成為了他的新目標。松永太藉口與他合資成立新公司，每天帶虎谷去飲酒狂歡，有一天趁虎谷喝醉後，就將虎谷與他女兒監禁在浴室當中，對他們進行飲食、睡眠、大小便控制，並用電棍進行電擊拷問，同時逼虎谷向銀行和親友借錢。最後虎谷的財產被詐光之後，虎谷也因心力衰竭而死。而虎谷甚至被絞碎、煮沸後扔到大海，虎谷還未成年的女兒則成為松永太的奴隸，被控制了7年之久。
虎谷死後，松永太為逃亡資金感到著急，決定將目標鎖定在緒方家族身上，但緒方家越來越付不出錢，於是和純子密謀殺害緒方一家。松永太以純子妹妹的5歲、10歲小孩為人質，將純子、爸爸緒方譽、媽媽緒方靜美、妹妹理惠子、妹夫全都監禁起來，並且對緒方一家進行恐怖統治，透過監禁、電擊等虐待手法，讓他們一個個陷入發狂狀態。松永太從不讓自己的手弄髒，而是指定誰是殺手、誰是與被害人，讓受害者們互相殘殺。
因為松永太會會使用電擊拷問，將電線的銅絲栓捆在被害者的手腳、臉龐、乳頭、陰部等部位，在命令與拷問期間，不斷地插、拔連接電線的插銷，給緒方一家帶來嚴重心理影響。讓被監禁的一家，為了不受到「通電的懲罰」，竟然開始爭先恐後地討松永太的歡心，相互背叛、咒罵、毆打，甚至殺害。
最先遇害的是純子的父親，松永太要求純子隊61歲的父親進行電擊，並用高壓電棍多次擊打父親。純子只能看著父親在地板上痛苦求饒死去。而純子的母親，則是被純子拖到浴室之後，與純子的妹夫以及妹妹三人合力，用電線活活將母親活活勒死。
在監禁緒方一家的期間，純子妹妹還成為了松永太的「性奴」，且天天遭受松永太的電擊，最後她也被抓進浴室，被她10歲的女兒按著雙腳後，遭到丈夫用電線勒死。而純子的妹夫在松永太的命令之下，連殺了自己兩個親人，精神也支撐不下去，每天嘔吐、腹瀉不止。在此期間，松永太甚至要求他把自己的大便吃下去。過不了多久，妹夫因為心力衰竭在浴室中死去。
4名成年人先後死去，留下純子妹妹的一對子女，但松永太深知無法利用小孩賺錢，只會給他惹麻煩，變態到命令年僅10歲的姐姐殺死弟弟，然後指使純子與虎谷久美雄的女兒電死姐姐。
由於緒方家僅剩下對松永太唯命是從的純子，其他6人全都遭到殺害，且屍體都經過類似處理扔進海中，因此沒被任何人察覺。直到2002年，虎谷的女兒找到機會逃離松永家，向警方告發松永太的行徑。而純子被捕後沉默多時，後來才決定公開一切事情的真相，這起殘忍的監禁殺人事件也才公諸於世。不過松永太卻矢口否認，認為自己沒有罪。最後殺人不眨眼松永太被判處死刑，純子則被考量其犯案時已精神狀況不穩定，因此被判無期徒刑。