連千毅下戰帖5/5直播對質勾惡！辣模網紅喊話：我會到

YouTube 頻道擁有74萬粉絲的網紅「勾起你心中的惡」，昨（21）日踢爆直播主連千毅藉NFT斂財，不但賣假貨，連允諾NFT賦能的給名錶、同台福利都沒實現，嗆聲要當面對質，幫受害者討公道；連千毅也不甘示弱，反擊是前員工挾怨報復爆料，還留下一堆爛帳，雙方已經約定5/5當天要在桃園直播，把話說清楚、講明白，勾惡甚至號召所有人一起去，要找大場地開講，此話一出，引起眾多粉絲熱議，與連千毅關係要好、被封為「連女郎」」之一的辣模網紅劉子瑜，也在勾惡臉書留言「我會到」。

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▲連千毅對於種種指控則表示，都是空穴來風，只是前員工被資遣挾怨報復而已。（圖／翻攝連千毅FB）

▲劉子瑜曾傳出與連千毅過從甚密，被封為「連女郎」之一。（圖／翻攝劉子瑜FB）

▲劉子瑜放話「我會到」，將出席5/5連千毅與勾惡對質現場。（圖／翻攝劉子瑜FB）

連千毅昨在直播中，透露爆料的前員工素行不佳，提前預支薪水導致領的錢變少，現在是挾怨報復，更主動CALL OUT曾經在直播中獲得禮物的粉絲，要證明自己出手不小氣，他也放話要勾惡聯絡自己的經紀人，約定5/5號到自己位於桃園的公司直播對質，堅持流量不落外人田。

而勾惡則應允前往連千毅的 地盤，形容即使是鴻門宴，還是會帶著受害者們一起過去，讓兩造雙方當面對質，但為了避免受害者太多，造成防疫破口，提出4點要求，包括「要約在公開場合、場地要夠大，希望開放讓所有人到場當陪審團、明天以前提供地址、請不要帶風向塑造我在炒流量」。

▲「勾惡」邀請連千毅直播對質，但有4點要求。（圖／翻攝勾起你心中的惡FB）