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台中市最後的「濕樂園」　拆了!

▲台中市福音街私娼寮，鶯鶯燕燕倚門攬客的情景已成追憶（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲台中市福音街私娼寮，鶯鶯燕燕倚門攬客的情景已成追憶（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

2022-04-22 14:15:41

台中市繼天外天劇場公娼於107年拆除後，隱身在北區福音街的私娼寮也在今日上午被台中市政府指揮拆除隊強力拆除，位在巷內外約8、9家私娼館瞬間灰飛煙滅，數十年來撫慰中低階層及「做工仔人」原始慾望的最後「濕樂園」就此劃上休止符。

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▲台中市政府今日上午將福音街私娼寮全面拆除(圖/記者鄧力軍翻攝)
▲台中市政府今日上午將福音街私娼寮全面拆除(圖/記者鄧力軍翻攝)
台中市警二分局指出，轄內大湖里福音街屢遭居民檢舉私娼攬客從事色情交易，影響社會善良風俗甚鉅，經轄區二分局自109年起多次強力掃蕩，共查獲妨害風化案件共10件67人依法移送。但私娼業者仍為私利無視公權力，在疫情期間仍心存僥倖冒險攬客從事性交易，恐形成防疫破口，警方決定祭出鐵腕，運用「第三方警政」策略，主動報請市府都市發展局稽查，認定違章建築事實明確且涉及危害公共安全，22日上午由臺中市政府派人強制拆除，展現掃除治安汙染源之決心。


據瞭解，福音街私娼寮已隱身巷內可能約有四十年，有8、9家娼館集中區內營業，接客的女子從20餘歲到40餘歲不等，除了台灣本土姑娘外，也有越南等外籍女子下海討生計。一位約50歲的從業女子感傷表示「也該收手不幹了，每天瞞著高中的女兒說是去卡拉OK上班，其實都是來這裡接客賺錢，很擔心被女兒發現真相」。越南的新住民媽媽則透露她因疫情失業後，透過管道介紹來福音街接客賺錢，傍晚搭公車來台中市區中華路下車，再?行到福音街工作，接一次客人1000元，對她的經濟真的幫助很大，天亮後再搭公車回家做早餐，很辛苦！


分局長陳家銘呼籲，房東應過濾慎選租客，勿心存僥倖、影響治安公安，為貫徹市府團隊掃蕩色情、打擊不法的決心，避免轄內違法違建場所淪為犯罪溫床及危害公共安全，除涉刑責部分依法移送法辦，場所違規違建部分，將持續運用第三方警政策略，結合市府目的事業主管機關，依法予以裁罰或拆除。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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