台中市最後的「濕樂園」　拆了!

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據瞭解，福音街私娼寮已隱身巷內可能約有四十年，有8、9家娼館集中區內營業，接客的女子從20餘歲到40餘歲不等，除了台灣本土姑娘外，也有越南等外籍女子下海討生計。一位約50歲的從業女子感傷表示「也該收手不幹了，每天瞞著高中的女兒說是去卡拉OK上班，其實都是來這裡接客賺錢，很擔心被女兒發現真相」。越南的新住民媽媽則透露她因疫情失業後，透過管道介紹來福音街接客賺錢，傍晚搭公車來台中市區中華路下車，再?行到福音街工作，接一次客人1000元，對她的經濟真的幫助很大，天亮後再搭公車回家做早餐，很辛苦！
分局長陳家銘呼籲，房東應過濾慎選租客，勿心存僥倖、影響治安公安，為貫徹市府團隊掃蕩色情、打擊不法的決心，避免轄內違法違建場所淪為犯罪溫床及危害公共安全，除涉刑責部分依法移送法辦，場所違規違建部分，將持續運用第三方警政策略，結合市府目的事業主管機關，依法予以裁罰或拆除。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。