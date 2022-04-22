居家隔離懶人包！確診者切身教戰：先備好7種防疫物資

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根據藥師公會提醒，家中可常備以下6種藥品醫材品項。藥師公會發言人黃彥儒表示，Omicron常見的輕症症狀很像感冒，包括喉嚨痛、流鼻水、發燒，部份患者會出現腹瀉，可備好基本成藥來緩解相關症狀。體溫及血氧是觀察轉中重症的重要指標之一，建議可備有體溫計及血氧機，而維生素B、C用來增加抵抗力，透過免疫力戰勝病毒。
💊解熱止痛藥（乙醯胺酚）
💊止鼻水藥（抗組織胺）
💊止咳化痰藥
💊腸胃藥及電解質補充劑
💊體溫計、血氧計
💊維生素B、C
確診者B向《NOWnews今日新聞》表示，在採檢所做PCR時，醫師當下會詢問出現哪些症狀，但因當時只有咳嗽，因此只開了止咳藥，「很多人問是不是會開什麼專治COVID-19的藥，真的沒有那種東西」。
確診者B提到，目前在居家照護期間，就是拜託友人去藥局詢問，COVID-19患者出現哪些症狀、要吃什麼藥，靠友人空投「鼻炎藥、止痛錠、鎮咳膠囊」等，因此還是靠自己先備好常備藥比較實在，包括體溫計、維他命，「因為輕症中獎了就靠一般成藥減緩不適。」
■居隔必備哪些物資？
隔離在家10天不能出門，民眾最先想到的問題，就是吃什麼、喝什麼，還有垃圾怎麼辦？畢竟沒人有相關經驗。先前確診、現已痊癒的民眾小高，向《NOWnews今日新聞》分享和小孩在家的隔離經驗，除了常備藥物之外，她說：「外送App絕對是你的好朋友。」
居隔期間外送App需「無接觸送餐」，建議還沒綁定信用卡支付的民眾可做好準備。小高也提到，罐裝水、口罩、消毒液、噴霧消毒、家用快篩、小孩退燒糖漿都是必備物資，以及增加免疫力的維生素C發泡錠，先備齊以上就不用那麼慌。也有網友打趣相互提醒，凡是外送不能送達的必備物品，都要提前先買好，例如媽媽們最需要的酒精。
📍罐裝水
📍口罩（若有其他同住者）
📍消毒液
📍噴霧消毒
📍維生素C發泡錠
📍家用快篩試劑
📍小孩退燒糖漿