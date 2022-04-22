獨／陳郁秀辭華視董座吐心聲　延任2年多已筋疲力竭

華視近日接連出包，新聞台跑馬燈內容出現「新北市遭共軍導彈擊中」、「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」、「巴士海峽發現石油」等訊息，引發社會譁然，NCC也大動作調查，公廣集團董事長陳郁秀今（22）日凌晨也正式請辭，事實上，她的董座職位已經延任940日，好不容易能卸下。對此，陳郁秀接受《NOWnews今日新聞》採訪時也吐露心聲，「公廣董事會遲未改選，過去兩年多我容易嗎？」
華視新聞跑馬燈出包引發社會譁然，讓公廣集團董事長陳郁秀、華視代理總經理陳雅琳今日凌晨雙雙請辭。但其實陳郁秀的公廣董座任期早在2019年9月25日任滿，由於董監事改選門檻嚴苛，5席國民黨審查委員即擁有絕對否決權，陳郁秀只好持續「看守」公廣董事長一位，同時還要兼任華視董事長。
原本3年的任期直接翻倍，陳郁秀早已精疲力竭，她表示，公視、華視底下的員工，都是像一般公司按照年資調薪，「但我們是的薪給是定額的，過去6年來都沒有調過。」但這不是大問題，更令她頭痛的是：「我底下總共應該要有12個一級主管，如今已經走了9個，很多職位都是代理職，我過去兩年容易嗎？」
針對公廣集團董監事改選難產，陳郁秀今日發出的公開信也寫到，「希望公廣集團能痛定思痛，董事會早日改組完成，走出新局面以符合國人的期待。」被記者問到是不是藉機卸任？她只笑笑表示，不管是新聞工作或是人犯錯都是難免的，自己只是負起身為董事長的責任。
對於日後有什麼進一步的規劃？陳郁秀坦言，事發突然，她沒什麼特別的規劃，接下來就是按照程序進行，非常感謝過去這一路上協助自己走過的人，「每一個我都感激在心！」