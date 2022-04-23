瓦匠之女「帶球」嫁皇室！怒甩媽寶王子　再婚擁快意人生

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離開部隊後，路易斯王子仍不時會去探望特西，悄悄給她送些小禮物，帶她去欣賞夜景，愛情在年輕的2人之間迅速萌芽，沒多久，特西就懷孕了，那一年，他們都還不滿21歲。
得知愛人懷孕的路易斯，興奮的向自己的父母，盧森堡大公亨利（Grand Duke Henri）與瑪利亞·特麗莎大公夫人（Grand Duchess Maria Teresa）報告這個消息，豈知大公夫婦看不上平民出身、沒受過高等教育的特西，何況對方還是先上車後補票，與盧森堡王室的傳統、保守不符，因此婚事一耽擱就是幾個月，直到特西2006年3月在瑞士誕下長子加布里埃爾（Gabriel Michael Louis Ronny de Nassau）。為了讓特西順利過門，讓孩子能有正式的名分，路易斯王子放棄自己與後代的大公繼承權，只保留盧森堡王子頭銜，以此維護王室聲譽，之後才勉強被同意和特西成婚，2人的婚禮於2006年9月29日在基爾斯多夫的羅馬天主教教區教堂舉行，婚禮上，一臉稚氣的路易斯王子抱著才幾個月大的長子，看上去竟還有點像是哥哥抱著弟弟，不過這時的特西仍然沒有正式的王室身分。
2007年9月，特西又生下第2個兒子諾亞（Noah Etienne Guillaume Gabriel Matthias Xavier de Nassau）。當時，路易斯王子的哥哥們都還沒結婚，而他卻在短時間內就接連生了2子，讓大公夫婦體會到當祖父母的喜悅，母子3人終於在2009年正式獲得了盧森堡王室頭銜。
熬了幾年終於出頭，有上進心的特西王妃，也不斷的進修充實自己，拿取學位，氣質越來越高貴、大方，一家4口其樂融融，度過了10餘年的幸福歲月。可惜，這樣的日子並不長久，當年路易斯王子為愛放棄大公繼承權，看似頗有擔當，但實情是，從小養尊處優的他，體會不了特西的努力上進，也無法在經濟和思想上真正獨立，更重要的是還有出軌的跡象，2人漸行漸遠，最終由特西於2017年初主動提出分開，並於2019年正式離婚。
好不容易當上王妃，卻又主動說要走，讓盧森堡王室十分不悅，認為特西只不過是個泥瓦匠的女兒，擠進王室已是高攀，竟然還自己提離婚，當時甚至傳出，路易斯王子聲稱自己沒有經濟來源，所以無法給予太多贍養費，每年只給得出4000英鎊養小孩，就連倫敦的居所也只給妻兒住到小兒子諾亞成年，幾乎等於是淨身出戶，令人難以想像富庶的盧森堡王室，會如此小氣的對待自己的前妻和親生骨肉。
離婚後，特西與兒子們只保留了王室姓氏德·拿索（de Nassau），搬往英國倫敦。不過，雖然無權無勢的她，沒能跟盧森堡王室對抗、爭取到優渥的贍養條件，但特西畢竟不像路易斯王子一樣，是溫室中的花朵，她一邊努力工作，在跨國組織擔任要角，讓兒子們過上好生活，也盡力不讓孩子受到父母離異的影響。搬到倫敦沒幾年，特西就與瑞士富商法蘭克·弗洛塞爾（Frank Floessel）擦出愛的火花，對方絲毫不介意特西離婚還帶2個孩子，何況他自己也有1個女兒，2人迅速墜入愛河，法蘭克也與特西的2個兒子處的十分融洽，社群媒體上經常可以看到他們的合照，與親生父子無異。
2020年底，特西分享了與男友訂婚的消息，對法蘭克來說，特西獨立、美麗又堅強，對特西而言，成熟可靠的法蘭克，家世雖比不上盧森堡王室，但無論是資產或是能力，都比前夫路易斯王子強的多，是值得託付終生的男人。2人於2021年7月23日在蘇黎世登記結婚，並於同年8月26日迎來愛的結晶-西奧多·弗蘭克·弗洛塞爾（Theodor Frank Floessel）。
現在的特西，雖然有時仍會因前王妃的身分受到關注，但在第2段婚姻裡，再也不會被人諷刺說是高攀。人生有許多事情，如人飲水、冷暖自知，在經歷第1次婚姻的「磨鍊」後，特西更用心經營第2段婚姻，也經常在IG上，曬出與家人們的合照，看上去十分恬淡、幸福。