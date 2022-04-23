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瓦匠之女「帶球」嫁皇室！怒甩媽寶王子　再婚擁快意人生

▲盧森堡前王妃特西，出身勞工階級家庭，帶孕嫁入盧森堡王室，最終仍因價值觀差異等因素而離開，不過她沒有讓離婚影響自己和2個孩子太久，並邂逅了第2任丈夫，展開另一段幸福人生。（圖／翻攝自https://www.tessydenassau.com/）
▲盧森堡前王妃特西，出身勞工階級家庭，帶孕嫁入盧森堡王室，最終仍因價值觀差異等因素而離開，不過她沒有讓離婚影響自己和2個孩子太久，並邂逅了第2任丈夫，展開另一段幸福人生。（圖／翻攝自https://www.tessydenassau.com/）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-23 09:00:00

灰姑娘遇見白馬王子，麻雀飛上枝頭，是不少平民少女的夢想，然而身分與觀念的懸殊卻不那麼容易就能被克服。盧森堡的路易斯王子（Prince Louis of Luxembourg）當年為了娶平民王妃，不惜放棄王位繼承權，一度成為歐洲家喻戶曉的愛情佳話，可惜2人未能白頭偕老，於2019年勞燕分飛，他的前妻特西王妃（Princess Tessy）雖然生了2個兒子，卻難逃「淨身出戶」的命運，還得隻身照顧孩子們，所幸離婚並未損及她的魅力與自信，特西於2021年與瑞士富商再婚，婚後一家子幸福美滿，擺脫「失意王妃」的標籤，展開另一段快意人生。

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1985年10月28日，特西‧安東尼（Tessy Antony）出生於盧森堡小鎮，父親是泥瓦匠，母親則是家庭主婦，家中孩子眾多，父母很少特別去關注特西。由於對讀書沒什麼興趣，特西技校畢業後就入伍當兵，學習射擊、格鬥等戰鬥技巧，儼然一副「女漢子」的形象。不過，命中注定的邂逅就是這麼突然，2005年，特西在軍隊服役期間，認識了前去考察的王子路易斯，並教導王子一些搏擊技巧；也許是因為被對方獨特的氣質吸引，路易斯就此記住了特西。

離開部隊後，路易斯王子仍不時會去探望特西，悄悄給她送些小禮物，帶她去欣賞夜景，愛情在年輕的2人之間迅速萌芽，沒多久，特西就懷孕了，那一年，他們都還不滿21歲。

得知愛人懷孕的路易斯，興奮的向自己的父母，盧森堡大公亨利（Grand Duke Henri）與瑪利亞·特麗莎大公夫人（Grand Duchess Maria Teresa）報告這個消息，豈知大公夫婦看不上平民出身、沒受過高等教育的特西，何況對方還是先上車後補票，與盧森堡王室的傳統、保守不符，因此婚事一耽擱就是幾個月，直到特西2006年3月在瑞士誕下長子加布里埃爾（Gabriel Michael Louis Ronny de Nassau）。為了讓特西順利過門，讓孩子能有正式的名分，路易斯王子放棄自己與後代的大公繼承權，只保留盧森堡王子頭銜，以此維護王室聲譽，之後才勉強被同意和特西成婚，2人的婚禮於2006年9月29日在基爾斯多夫的羅馬天主教教區教堂舉行，婚禮上，一臉稚氣的路易斯王子抱著才幾個月大的長子，看上去竟還有點像是哥哥抱著弟弟，不過這時的特西仍然沒有正式的王室身分。

▲特西王妃、路易斯王子與長子加布里埃爾在婚禮上合影。（圖／美聯社／達志影像）
▲特西王妃、路易斯王子與長子加布里埃爾在婚禮上合影。（圖／美聯社／達志影像）
▲（左起）特西王妃、路易斯王子、瑪利亞·特麗莎大公夫人（抱著加布里埃爾）、盧森堡大公亨利。（圖／美聯社／達志影像）
▲（左起）特西王妃、路易斯王子、瑪利亞·特麗莎大公夫人（抱著加布里埃爾）、盧森堡大公亨利。（圖／美聯社／達志影像）
2007年9月，特西又生下第2個兒子諾亞（Noah Etienne Guillaume Gabriel Matthias Xavier de Nassau）。當時，路易斯王子的哥哥們都還沒結婚，而他卻在短時間內就接連生了2子，讓大公夫婦體會到當祖父母的喜悅，母子3人終於在2009年正式獲得了盧森堡王室頭銜。

熬了幾年終於出頭，有上進心的特西王妃，也不斷的進修充實自己，拿取學位，氣質越來越高貴、大方，一家4口其樂融融，度過了10餘年的幸福歲月。可惜，這樣的日子並不長久，當年路易斯王子為愛放棄大公繼承權，看似頗有擔當，但實情是，從小養尊處優的他，體會不了特西的努力上進，也無法在經濟和思想上真正獨立，更重要的是還有出軌的跡象，2人漸行漸遠，最終由特西於2017年初主動提出分開，並於2019年正式離婚。

好不容易當上王妃，卻又主動說要走，讓盧森堡王室十分不悅，認為特西只不過是個泥瓦匠的女兒，擠進王室已是高攀，竟然還自己提離婚，當時甚至傳出，路易斯王子聲稱自己沒有經濟來源，所以無法給予太多贍養費，每年只給得出4000英鎊養小孩，就連倫敦的居所也只給妻兒住到小兒子諾亞成年，幾乎等於是淨身出戶，令人難以想像富庶的盧森堡王室，會如此小氣的對待自己的前妻和親生骨肉。

▲離婚後的特西，隻身帶著2個兒子，母兼父職。（圖／翻攝自https://www.tessydenassau.com/）
▲離婚後的特西，隻身帶著2個兒子，母兼父職。（圖／翻攝自https://www.tessydenassau.com/）
離婚後，特西與兒子們只保留了王室姓氏德·拿索（de Nassau），搬往英國倫敦。不過，雖然無權無勢的她，沒能跟盧森堡王室對抗、爭取到優渥的贍養條件，但特西畢竟不像路易斯王子一樣，是溫室中的花朵，她一邊努力工作，在跨國組織擔任要角，讓兒子們過上好生活，也盡力不讓孩子受到父母離異的影響。搬到倫敦沒幾年，特西就與瑞士富商法蘭克·弗洛塞爾（Frank Floessel）擦出愛的火花，對方絲毫不介意特西離婚還帶2個孩子，何況他自己也有1個女兒，2人迅速墜入愛河，法蘭克也與特西的2個兒子處的十分融洽，社群媒體上經常可以看到他們的合照，與親生父子無異。

2020年底，特西分享了與男友訂婚的消息，對法蘭克來說，特西獨立、美麗又堅強，對特西而言，成熟可靠的法蘭克，家世雖比不上盧森堡王室，但無論是資產或是能力，都比前夫路易斯王子強的多，是值得託付終生的男人。2人於2021年7月23日在蘇黎世登記結婚，並於同年8月26日迎來愛的結晶-西奧多·弗蘭克·弗洛塞爾（Theodor Frank Floessel）。

現在的特西，雖然有時仍會因前王妃的身分受到關注，但在第2段婚姻裡，再也不會被人諷刺說是高攀。人生有許多事情，如人飲水、冷暖自知，在經歷第1次婚姻的「磨鍊」後，特西更用心經營第2段婚姻，也經常在IG上，曬出與家人們的合照，看上去十分恬淡、幸福。

▲特西以及2個兒子，與第2任丈夫法蘭克的自拍。（圖／翻攝自每日郵報）
▲特西以及2個兒子，與第2任丈夫法蘭克的自拍。（圖／翻攝自每日郵報）

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